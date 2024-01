VÍDEO: De la Rosa pide más diálogo social para este 2024 y mejoras en igualdad, sanidad y los servicios sociales de C-LM

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha realizado este jueves una rueda de prensa en la que ha aclarado los principales objetivos del sindicato para este año 2024, entre los que ha citado un mayor diálogo social y mejoras en aspectos como la igualdad o los servicios sociales.

Así, De la Rosa ha ofrecido al Gobierno regional apuntalar el diálogo social para que no sea "una cuestión discursiva", ya que ha de tener "presupuestos detrás, porque si no, no existe".

"El diálogo social para nosotros es una prioridad, pero no lo será si no hay una base presupuestaria", ha aseverado De la Rosa, quien ha pedido que ese diálogo no sea "un banderín electoral", sino un "instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas".

UN GOBIERNO "CONDICIONADO"

Y en clave nacional, ha lamentado que asuntos como la subida de las pensiones u otras cuestiones sociales como el derecho a la vivienda, el empleo para los jóvenes o una reducción en la jornada laboral puedan venir condicionadas "por un nacionalismo mal entendido o una izquierda escocida porque no está presente en el Gobierno de este país".

"Yo les sugeriría a quienes nos van a gobernar en los próximos años que sus prioridades no sean los momentos políticos de cada partido y sí el interés general de los ciudadanos", ha añadido, algo para lo que el diálogo social "tiene un papel muy importante".

En este punto, ha aseverado que, respecto al decreto para la reforma del subsidio del desempleo, en CCOO consideran que debe ser discutido en el ámbito del diálogo social porque "se ha demostrado perfectamente" que "un decreto no pactado ha provocado una situación en la que ha tenido más peso un asunto ajeno al decreto, como los sentimientos encontrados que puedan tener Podemos y Sumar, que el contenido real".

Un decreto que, a su juicio, con "carácter general" mejoraba las condiciones de vida de los trabajadores, cuyo "único problema" era la reducción de la base de cotización del 125% al 100%, algo que "se corregirá poco a poco", ha dicho, con la subida del SMI.

En este punto, ha aseverado que está convencido de que la subida del SMI "va a estar mucho más cerca del 5% que del 4%".

De igual forma, ha marcado como reto también la reducción de la jornada laboral, así como de una regulación del despido acerca de la que la pandemia dio "un ejemplo buenísimo de cómo hacer para que las empresas no caigan" priorizando los ERTEs a los EREs.

Por otra parte, también ha aprovechado para defender las consecuencias a su juicio positivas que ha tenido la reforma laboral, incidiendo en que "no es verdad" que la figura del fijo discontinuo haya camuflado empleo precario ya que "la inmensa mayoría" de los contratos indefinidos que se han hecho "son a tiempo completo".

"Ha servido para que la economía de Castilla-La Mancha vaya bien, para que nuestro PIB vaya bien, a pesar de tener una pandemia que no hemos terminado de cerrar, de dos guerras y de que la energía ha encarecido todos los precios", ha afirmado.

CRÍTICAS AL PP

Adentrándose también en la política nacional, ha considerado que hay "cosas más importantes" por hacer que la Ley de Amnistía y ha advertido de que la alternativa al Gobierno actual es "la motosierra de Milei, un gobierno reaccionario como de Milei, como el de muchos países, que algunos están integrados dentro de la UE".

Algo que ha hilado con sus críticas al PP por votar en contra de los decretos que pasaron este pasado miércoles por el Congreso de los Diputados. "No sé el daño que le hacen al Gobierno pero sí sé el daño que le harían a la población si no fueran aprobados. Parece que a algunos partidos políticos se les han olvidado las personas. Con las banderas no se come, se come con los salarios, las condiciones laborales y los servicios públicos de calidad", ha apostillado.

MÁS IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Asimismo, ha criticado también la situación en materia de igualdad, contraponiendo el trabajo de CCOO en Castilla-La Mancha, basado en "sensibilizar para convencer de que los cuidados no pueden ser solo de las mujeres y que las responsabilidades de la unidad familiar son y deben ser compartidas", para lo que ha puesto en marcha durante 2023 más de 60 talleres en empresas y más de 30 en colegios e institutos.

Finalmente, ha analizado la situación de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Con respecto a la primera de ellas, ha reconocido que se emplean "muchos fondos" para que la educación sea universal pero insistiendo en que "tiene que ser pública" y debería ser más barata.

En cuanto a la sanidad, aunque ha aprovechado para mostrarse en contra de que los trabajadores pueda autodiagnosticarse bajas ante enfermedades leves, ya que deja en "indefensión" a los propios trabajadores, ha centrado su discurso en la situación sanitaria de la región, mostrando su acuerdo con el presidente regional, Emiliano García-Page, de que Castilla-La Mancha necesita una nueva financiación autonómica que permita costear adecuadamente esta materia.

Sin embargo, ha replicado al presidente autonómico que también "tiene que hacer sus deberes para que la sanidad sea lo que tiene que ser".

Y la "pata más coja", ha dicho, son los servicios sociales, reprochando que "un gobierno del siglo XXI y progresista en Castilla-La Mancha tiene que velar por que los cuidados sean algo absolutamente cubierto" y permitan a las familias "desarrollar su vida sabiendo que sus personas necesitadas de ayuda están bien atendidas".

"No digo que no se estén haciendo esfuerzos, pero mi obligación es reclamar más", ha reconocido.