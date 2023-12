VÍDEO: Puigdemont avisa a Sánchez de que "del incumplimiento nace la desonfianza" y se queja de no poder hablar catalán

ESTRASBURGO (FRANCIA), 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El expresidente de Cataluña y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "del incumplimiento nace la desconfianza" en su intervención en el Parlamento Europeo este miércoles y se ha quejado de no poder utilizar el catalán en la Eurocámara.

Sánchez y Puigdemont han coincidido en el hemiciclo de Parlamento Europeo, la primera vez que ambos se ven después de que PSOE y Junts pactaran una Ley de Amnistía que beneficiará a los implicados del procés, a cambio de la investidura del líder socialista.

Puigdemont ha caminado hacia la tribuna y ha pasado junto a Sánchez, aunque no se ha producido ningún gesto entre ambos. "El problema de Europa nunca han sido las promesas, el problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas", le ha lanzado el líder de Junts.

"Porque del incumplimiento nace la desconfianza, desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea", ha advertido a continuación.

De ese modo le ha conminado a cumplir los acuerdos pactados entre socialistas y posconvergentes que incluyen la aprobación de la ley de amnistía y se refieren también al reconocimiento nacional de Cataluña. Junts también reclama en ese acuerdo que se acabe con el supuesto déficit fiscal del Estado con esta comunidad y se traspasen el 100% de los tributos.

Además, Puigdemont se ha quejado de tener que expresarse en castellano y no poder hacerlo en catalán y por tanto no poder ejercer sus "derechos fundamentales" porque "esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán, ha reprochado.

Puigdemont lanza estos dardos después de que se haya ralentizado el debate para incluir el catalán y el resto de lenguas cooficiales de España como idiomas oficiales de la UE, una de las primeras reclamaciones que hicieron los independentistas catalanes para empezar a negociar su apoyo a la investidura de Sánchez.

"Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha zanjado.

