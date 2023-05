VÍDEO: Puig rechaza "desnaturalizar" las autonómicas: "Ahora no nos jugamos si va a ser presidente Sánchez o Feijóo"

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El 'president' de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha considerado que "elevar a categoría nacional" las elecciones autonómicas es "desnaturalizar" estos comicios y es "injusto" ya que considera que las características de la política nacional "no tienen nada que ver con estos comicios". "Ahora no nos jugamos si va a ser presidente Sánchez o Feijóo", ha agregado.

"Las elecciones generales se producirán supongo que a final de año", ha manifestado Puig en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, donde ha señalado que "el instrumento de la Generalitat del autogobierno es muy potente en un país descentralizado".

Según el candidato, "en estas elecciones la Comunitat Valenciana está en si continúa con el progreso económico y social de estos años" o si "vuelve a la Comunitat Valenciana que era el paradigma de la corrupción y de recortes masivos anclados en el 'neothatcherismo' que se intentó implantar aquí".

Y es que, para el 'president', el "PPVox" no "tiene alternativa para la Comunitat Valenciana" porque "sabe que no puede debatir", y ha apuntado al debate de la semana pasada sobre una hipotética ilegalización de Bildu, que "no tiene nada que ver con la Comunitat Valenciana". Sin embargo, ha remarcado que "ningún gobierno autonómico ha estado más cerca de las víctimas" que el Consell.

Respecto a las encuestas, Puig ha señalado que "se utilizan como arma arrojadiza" y ha apuntado a las de las elecciones griegas de este domingo, que preveían un empate entre Nea Dimokratía y Syriza y "no parece que hayan acertado mucho".

Pese a que ha rechazado "hacer contrademoscopia", el candidato ha señalado que el resultado "tendrá más que ver con el voto cualitativo" y ha remarcado que el Consell actual es el mejor valorado por los ciudadanos desde 2007. En este sentido, ha indicado que sus "trackings" no coinciden con las encuestas y que optan a ser "la primera fuerza política".

