VÍDEO: PSOE vuelve a ofrecer al PP que se respete, de manera recíproca, la lista más votada en los municipios de C-LM

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha vuelto a ofrecer al PP que se respete, de manera recíproca, la lista más votada en los municipios de la región.

"Cualquier alternativa que pase por que un partido que pretende ser de gobierno, como el PP, se alíe con un partido radical, como es Vox, no va a venir bien a la convivencia y yo creo que hay que luchar por que el modelo de convivencia facilite la gobernación para todos", ha señalado en rueda de prensa.

En su opinión, no es bueno para la sociedad que se terminen nombrando alcaldes o alcaldesas "a gente que no va a gobernar para todos, sino que van a ver condicionadas sus políticas por posturas absolutamente radicales y que desde luego no van a facilitar la convivencia".

"Nosotros, en Castilla-La Mancha, seguimos manteniendo lo de la lista más votada, que el PP deje gobernar a la lista más votada, que yo creo que, en definitiva, es lo razonable, en la medida en que son los ciudadanos los que han manifestado quién quería que les gobernase", ha apuntado Mora.

"Cuando el señor Feijóo ha hablado de la lista más votada, pensábamos que hablaba en serio, y creemos y queremos creer que todavía le queda algo de seriedad", ha manifestado el dirigente socialista, quien ha pedido al PP que haga "una reflexión seria" sobre el futuro que quiere para la ciudadanía.

Y ese futuro, ha concluido Mora, pasa por intentar conseguir lo mejor para la ciudadanía, lo que, en su opinión, se lograría respetando "de una manera fehaciente" lo que han querido en las urnas, "que es que gobierne el partido que ha sido más votado".

EL CASO DE ALBACETE

Sobre el hecho de que el PSOE no descarte abstenerse en Albacete, según se pudo desprender de las palabras pronunciadas este martes por el alcalde en funciones, Emilio Sáez, el dirigente socialista ha dicho que es una "posibilidad".

"Nosotros estamos por facilitar el gobierno a la lista más votada", pero el PP también debe de apoyar la lista más votada "si es socialista". "Ese es nuestro discurso", ha apuntado.