VÍDEO: PSOE Toledo encara 2024 reclamando proyectos conseguidos y volver a casilla de salida en derechos sociales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo encara el 2024 con la intención de seguir reclamando que los proyectos que consiguieron los socialistas cuando estaban en el Gobierno de la ciudad se materialicen, a lo que ha unido que quieren volver "a la casilla de salida" en cuanto a derechos sociales tras los pasos en "dirección opuesta" del bipartito de Gobierno formado por PP y Vox.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelía de la Cruz, donde ha dejado claro que desde el PSOE estarán "muy pendientes" de que esos proyectos conseguidos en su etapa de Gobierno que eran "beneficiosos para la ciudad" se "traduzcan y se materialicen" en beneficio de los vecinos.

"Estaremos pendientes de todo eso que dicen que van a hacer y de reclamar todas aquellas cosas que se les ha olvidado incluir en el presupuesto y que estaban prácticamente finiquitadas y eran necesarias y beneficiosas para la ciudad de Toledo", ha manifestado.

En este punto se ha referido al proyecto del Parque de La Vega financiado con fondos europeos y cuyo periodo de ejecución es hasta diciembre de 2025. "Hay margen para poner en valor un pulmón verde vital para la ciudad en un proyecto que no han puesto en las cuentas del 2024 porque ya estaban en las del 2023, según nos hicieron saber".

DERECHOS SOCIALIES

A ello ha unido que tendrán en cuenta "muchas cuestiones" que tienen que ver con el bienestar de nuestros vecinos de la ciudad como es el "retroceso" en derechos sociales, ha indicado, para agregar que el PSOE seguirá pidiendo que se recupere la Concejalía de Igualdad y que haya políticas "efectivas y reales" en ese sentido.

De la Cruz ha dado cuenta de los cambios que se han producido en el Grupo Municipal tras la salida de su presidenta, Milagros Tolón, a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que ha informado de la entrada de Pedro Jesús López, que tomará posesión en el próximo pleno, para completar la lista de 11 concejales socialistas.

Preguntada por si puede avanzar quién va a presidir el Grupo, De la Cruz ha indicado que para formarlo en el Ayuntamiento no se requiere ninguna presidencia. "Nosotros, de momento, seguiremos conmigo misma como portavoz de ese grupo y con la figura del secretario y no se tiene por qué producir ningún cambio más en ese sentido".

Sobre la falta del informe del interventor y de la Tesorería General en la modificación de la tasa del agua planteada por el Gobierno municipal y que denunció este jueves el PSOE en el pleno de presupuestos, De la Cruz ha dicho los socialistas "no descartan nada" al respecto preguntada por si acudirán a la vía judicial.

"Cuando vi que esos informes no formaban parte del expediente pensé: O no están hechos o no nos los quieren enseñar y como no me lo aclararon, no tuve más remedio que pedir la paralización de la tramitación. Y vamos a seguir por esa línea", ha declarado.

Según ha dicho, lo que se va a producir es una subida del recibo del agua sin tener un expediente tramitado "de manera correcta" y siendo "absolutamente incompleto". "No estamos hablando de informes baladíes, estamos hablando del informe de la Intervención General y de la Secretaría General del Ayuntamiento", ha zanjado.

Finalmente, preguntada por las movilizaciones que estudia la Policía Local por no estar cobrando las horas extra, la portavoz socialista ha dicho que cuando estuvieron en el Gobierno llegaron a un acuerdo con este cuerpo que hay que materializar. "No sé por qué se ha dejado de hacer y por qué los policías locales se encuentran en una situación en la que se suponía que ya estaba superada".