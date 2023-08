VÍDEO: PSOE, sobre la marcha de Espinosa de los Monteros: "En este momento hay una crisis importante en Vox y en el PP"

SAN ROQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este martes, sobre la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros a su acta de diputado que logró tras las elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio, que "creo que en este momento hay una crisis importante no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular".

Tras precisar que no le gusta "especular" sobre los motivos de la marcha de Espinosa, la dirigente socialista ha vinculado esa renuncia con la reunión secreta que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal: "El señor Espinosa de los Monteros no está compartiendo el que efectivamente Vox se retire de formar parte ahora o en el futuro de un gobierno con el Partido Popular", interpeta ella.

En declaraciones a los medios de comunicación en San Roque (Cádiz), antes de asistir a la firma de los convenios entre el Estado y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la financiación de inversiones en el ejercicio 2023, la también visecretaria general del PSOE ha proseguido afirmando sobre ese encuentro no oficial que "se podrá o no disfrazar de intentar dar postureo y apariencia de que es posible una investidura, que el Partido Popular sabe perfectamente que no es posible".

FEIJÓO NO LLEGA

La ministra en funciones ha apelado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que "en vez de intentar confundir" sobre sus posibilidades de ser investido presidente, facilite "aclarar cuestiones importantes que quedaron sin resolver después de la campaña", entre las que ha incluido "sus amistades con el narcotraficante", así como "el sobresueldo que no ha terminado de declarar".

Montero ha ahondado sobre el contenido de ese encuentro de PP y Vox para indicar "que sorprendió conocer la reunión secreta que habían tenido el Partido Popular y Vox", de la que ha desglosado que, aunque no se ha conocido el contenido, "sí las consecuencias y las consecuencias son que Vox, aparentemente, se retiraba de ese gobierno", y que ello no era óbice para que "habrán pactado las políticas" que pondría en marcha un gobierno del PP con o sin Vox como integrante de un ejecutivo de coalición.

