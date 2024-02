VÍDEO: Pontón avisa de que "no iban de Sánchez ni Feijóo" y dice que BNG seguirá en el Congreso "siendo fiel" a Galicia

"Vamos a seguir trabajando para que la derecha y la extrema derecha no gobiernen en el Estado", asegura la líder nacionalista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avisado de que estas elecciones del 18 de febrero "no iban de Sánchez ni de Feijóo" y ha afirmado que la formación nacionalista, que tiene un representante en el Congreso, seguirá "como hasta ahora", guardando "fidelidad" a los gallegos y defendiendo los intereses de Galicia.

El BNG es uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez y con los socialistas firmaron acuerdos que pasan por aumentar las bonificaciones de las autopistas concesionadas de titularidad estatal hasta la implantación, esta legislatura, de un tren de cercanías, entre otras cuestiones.

Así, Pontón, que ha convenido que "desde Madrid siempre se hacen lecturas variopintas" de lo que ocurre en Galicia, ha avisado de que el "PP quiere trazar un relato aunque no tenga nada que ver con la realidad".

"Si hay que hacer alguna una lectura, es que en Galicia el BNG avanza, que somos la alternativa en Galicia y lo hacemos en un contexto en que el PP se centró mucho en atacarnos", ha observado Pontón, quien ha añadido que la "respuesta de los gallegos es decir que la alternativa al PP es el BNG".

"NO IBAN DE SÁNCHEZ NI FEIJÓO"

La líder nacionalista ha insistido en lo que ya había dicho durante la campaña electoral, que el resultado de las urnas "no iba de Madrid ni de Feijóo", sino de los gallegos y cualquier lectura que se haga es "absolutamente equivocada, una lectura de parte y que pretende hacer de un resultado de las gallegas lo que no es".

"Los gallegos nos merecemos un poco de respeto en el análisis que se hace con su electorado", ha pedido Pontón, quien ha dicho que en el Congreso seguirán "trabajando como hasta ahora", en que "la fidelidad es con los gallegos".

"Vamos a seguir trabajando para que la derecha y la extrema derecha no gobiernen en el Estado desde el respeto por Galicia y tratando a nuestro país como se merece, porque es nuestra razón de ser y el BNG va a trabajar en esa dirección con responsabilidad y poniendo por delante los intereses de los gallegos", ha remarcado.

ATAQUES EN CAMPAÑA

Pontón también se ha referido a los ataques en campaña electoral en respuesta a los medios de comunicación para asegurar que "una cosa es la crítica política y otra la descalificación y la mentira".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En esta campaña vimos a un PP que, aunque no sea nuevo me sigue escandalizando, utilizando la mentira y la difamación y yo creo que en política no vale todo, sea campaña o no, y hay aspectos que vamos a estudiar y cuando los tengamos estudiados lo comunicaremos si hay alguna comunicación que hacer", ha sentenciado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/844430/1/ponton-dice-bng-seguira-congreso-siendo-fiel-galicia

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06