VÍDEO: Podemos pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la actuación policial "racista" en Lavapiés

Los morados reclaman elevar medidas disciplinarias en estos casos y Sumar demanda derogar de una vez la 'Ley Mordaza'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Podemos ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la actuación policial "racista" del pasado fin de semana por parte de dos agentes en el barrio madrileño de Lavapiés y también pedirá en la Cámara, mediante una proposición no de ley, que se tomen medidas "disciplinarias" para que esta "vergüenza" no se vuelva a repetir.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el coportavoz de la formación morada, Javier Sánchez Serna, para enfatizar que Podemos "no se va a conformar" con una investigación, ya abierta por Interior, que "pase de puntillas" sobre este incidente y acabe en suspensión de empleo y sueldo a estos dos policías durante un mes.

El diputado del Grupo Mixto ha manifestado que el vídeo difundido en redes sobre esta actuación policial refleja el "ensañamiento, el odio y la ira" de estos agentes contra personas racializadas, lo que constituye un caso de "racismo institucional de fondo".

Tras remarcar que Podemos ha exigido desde el primer minuto explicaciones, depuración de responsabilidades y garantías de "no repetición", ha destacado que Interior abrió una investigación "fruto de la presión social" a raíz de las protestas ciudadanas por esa intervención policial en Lavapiés.

LOS RACISTAS NO CABEN EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

"Los racistas no deberían tener cabida en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha ahondado Sánchez Serna, para a continuación resaltar que mediante una proposición no de ley instarán a Interior a implementar medidas y herramientas tanto formativas como disciplinarias, con vistas a que "esta vergüenza no se vuelva a repetir".

Unido a ello, han cursado la petición de comparecencia de Marlaska para que él mismo dé explicaciones de "estas actitudes racistas que se siguen dando en las calles por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

SUMAR: HAY QUE DEROGAR LA 'LEY MORDAZA'

Por otro lado, el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, ha recordado que han exigido a Interior que investigue hasta el final esta actuación y se depuren las "responsabilidades penales o administrativas" que correspondan en este caso.

"Nos parece que una sociedad democrática que defienda la convivencia y la seguridad de nuestros barrios debe aplicar la ley a todos y debe combatir sin excusa cualquier forma de racismo institucional", ha apostillado para criticar que mientras la derecha jalea "las redadas racistas", son los primeros que amparan "la delincuencia de guante blanco".

De todas maneras, Pisarello ha subrayado que el tema de fondo consiste en derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', dado que a su juicio son las que amparan actuaciones "abusivas" contra las libertades ciudadanas, en especial ante personas migrantes.

