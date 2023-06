VÍDEO: Pilar Alegría considera una cuestión de "lógica matemática" que el PSOE presida la Asamblea de Extremadura

Afirma que si la palabra de Feijóo tuviera más valor que un "euro de madera" tendrían un presidente socialista en esta CCAA

MADRID, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, considera que es una cuestión de "lógica matemática" que el PSOE presida la Asamblea de Extremadura y cree que también debería corresponderle gobernar la comunidad autónoma por haber ganado las elecciones.

Así lo ha afirmado este mediodía en la sede socialista de Ferraz, tras la votación que ha tenido lugar esta mañana en el Parlamento de Extremadura y que ha dado la presidencia a la socialistas Blanca Martín Delgado, para esta XI Legislatura, ante la falta de acuerdo entre PP y Vox.

"Es que es una cuestión de lógica matemática, el PSOE ha ganado las elecciones y por tanto le corresponde la presidencia de la Asamblea de Extremadura como le correspondería gobernar la CCAA", ha señalado Alegría.

No obstante, y al ser preguntada si cree que finalmente habrá acuerdo entre PP y Vox para presidir la comunidad autónoma, la portavoz socialista ha recordado que ambos partidos han pactado en 187 municipios en 52 de los cuales el PSOE ha ganado las elecciones y "no han respetado esa falsedad que ha dicho Feijóo he que gobierne la lista más votada".

En opinión de Pilar Alegría, "si la palabra de Feijóo tuviera más valor que un euro de madera en los próximos días tendríamos que tener un presidente en la junta de Extremadura y 52 alcaldes más, pero se ha saltado a la torera esa máxima suya de que gobierne la lista más votada".

Ante la pregunta de si considera un ejercicio de responsabilidad que el PP haya apoyado a Jaume Collboni para la alcaldía de Barcelona, la dirigente del PSOE se ha limitado a señalar que el PP decidió con sus votos que fuera un alcalde progresista quien tuviera la alcaldía y entiende que lo han hecho así porque no querían que hubiera un alcalde de Puigdemont.

Pero a renglón seguido ha recordado que también el PSOE ha facilitado que en Pamplona se haya hecho con la alcaldía Unión del Pueblo Navarro.

