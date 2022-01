VÍDEO: Un periodismo más multimedia y menos especializado, la visión de Aurora Duque sobre el futuro de la profesión

Este lunes 24 de enero se celebra San Francisco de Sales, Patrón de los periodistas, y ante el micrófono de Europa Press se ha sentado Aurora Duque, profesional que aglutina 30 años de periodismo radiofónico a sus espaldas.

Una larga trayectoria centrada en la Cadena SER de Cuenca que también la ha llevado a sentarse frente a los micrófonos de Onda Cero Cuenca y a ser corresponsal tanto de EFE como de Europa Press en la capital conquense a lo largo de su trayectoria.

Tres décadas dedicadas a una profesión que "ha evolucionado muchísimo, sobre todo a nivel tecnológico", ha relatado, además de recordar que fue a través de la asociación de la prensa de Cuenca cuando hicieron la primera sesión para explicar el desconocido Internet.

"Probamos a ver la web de un museo que mostraba sus cuadros en Internet, y se colgaba porque entonces iba todo muy lento", ha rememorado, y a lo que ha augurado que el futuro de la profesión "va a ser mucho más tecnológico", lo que llevará a los profesionales de la información "a ser incluso más rigurosos".

"Ahora no importa tanto ser tú el que da la primicia, sino el dar la información bien hecha y aportar algo más de lo que puede aportar cualquier ciudadano que pasa, por ejemplo, por donde acaba de pasar un incendio, hace la foto y lo cuelga en Twitter", ha señalado.

En este sentido, Duque ve que, en un futuro, la prensa seguirá siendo cada vez más multimedia, "va a ser todo por el mismo precio y, quizás un periodismo menos especializado". "Los profesionales no vamos a poder especializarnos, sobre todo en información local y provincial, en donde la vorágine de cosas que hay que cubrir a lo largo del día hace que al final seamos expertos en un poco de todo y a la vez en nada", ha asegurado.

AVE POR CUENCA

Si hay una noticia con la que Duque se queda después de tres décadas en primera línea de la información esa es cuando se anunció que el AVE iba a tener parada en Cuenca y la capital iba a contar con una estación de Alta Velocidad.

"Llevábamos tantos años reivindicando primero la autovía A-3 por Cuenca, que finalmente no pasó por la capital, que la gente se agarró al AVE como la última oportunidad para no desaparecer como ciudad y como provincia, y recuerdo cuando se anunció que fue como ganas de salir a la calle y celebrarlo, noticias de las que pocas veces tienes oportunidad de dar", ha narrado la periodista.

Con la llegada de este anuncio en 2001 la ciudad puso "muchas esperanzas" en continuar su desarrollo hacia la zona de la nueva estación", pero la llegada de la crisis unido a la creencia de Duque de que Cuenca "tiene siempre mala suerte, este hito no ha servido como tanto para lo que pensábamos, pero sí que nos ha puesto en el mapa", porque de haberse quedado fuera Cuenca de este acuerdo, "hubiera sido terrible para la ciudad".

Al mismo tiempo, a Duque le gustaría comenzar un día su informativo local con la noticia de que Cuenca ha parado su sangría demográfica y ha comenzado a incrementar su población. "Continuamente estamos hablando de que la ciudad está mal, pero la provincia está en un estado pésimo", ha indicado Duque.

"Estamos continuamente hablando de pueblos que van a desaparecer, que de aquí a 20 años la mayoría de los pueblos de Cuenca no existan, entonces no sé si pasará algo que reducirá esta situación, pero me encantaría poder decir que Cuenca ha aumentado el número de habitantes", ha deseado la periodista.

SUS COMPAÑEROS, "UNA FAMILIA"

En 30 años de vida profesional Duque ha visto "imposible" quedarse con algún compañero de oficio, porque "con la gente que ha pasado por la radio, convives tanto tiempo que al final se convierten en amigos tuyos, y casi parte de tu familia".

De este modo, tiene palabras para recordar a todo el mundo que ha conocido en la profesión, ya que "el periodismo engancha, es muy vocacional, entonces la gente se deja la piel, y no se hace por dinero, sino porque te gusta". "El ímpetu de la gente, las ganas, el estar siempre ahí al pie de la noticia y lo que pase", son los motivos que la llevan a quedarse con todos sus compañeros en general.

Pero para quién sí ha tenido palabras de reconocimiento es hacia Virgilio Zapatero, diputado por Cuenca en las 4 primeras legislaturas de la actual etapa democrática y ministro de Administraciones Pública con Felipe González, un hombre "tremendamente inteligente y súper sencillo".

"La gente muy inteligente es la que te hace las cosas muy fáciles, y se nota mucho", ha relatado. Por eso, a juicio de Duque, "hay mucho político, o pseudopolítico, muy altivo, que va siempre a cortar al periodista que pregunta. No me quedo con ninguno de ellos, pero sí con mucha gente muy inteligente que realmente te ayudaba a entender, a preguntar, te explicaba", ha concluido.