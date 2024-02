VÍDEO: Peña "lamenta" declaraciones "discriminatorias" del ministro de Agricultura paraguayo pero descarta su cese

MADRID, 28 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dicho "lamentar" las declaraciones "discriminatorias" pronunciadas por su ministro de Agricultura, Carlos Giménez, que sugirió la expulsión de los homosexuales de las escuelas técnicas, aunque ha reiterado que mantiene su confianza en él y se mantendrá por tanto en el cargo.

Durante la apertura de un centro el lunes, el ministro declaró: "El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está no está permitido en ninguna escuela agrícola". "No está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar", añadió Giménez, que ha pedido disculpas por la "interpretación" que puedan tener sus palabras.

La Presidencia ya se ha desmarcado y, en una entrevista a Europa Press coincidiendo con su visita a España, Peña ha incidido en que el Gobierno "claramente no acompaña ninguna declaración discriminatoria", en la medida en que la Constitución consagra los derechos de "todos los paraguayos", sin distinción.

"En eso no hay ninguna duda", ha subrayado Peña, que se ha proclamado "fiel custodio" de que se cumplan todo los derechos.

En cuanto al futuro de Giménez en el Ejecutivo, el mandatario ha dejado claro que seguirá en el cargo, incidiendo en que él mismo se ha disculpado y es, además, "una persona muy conocedora del campo de la agricultura".

