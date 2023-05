VÍDEO: Page ve "indecente" que el PP pasee su cara junto a la de Otegi en camiones y lo ve "desesperación" de Núñez

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este viernes como "indecente e indeseable" que el Partido Popular esté "paseando" su imagen en camiones junto a la del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, lo que ha achacado al hecho de que el candidato del PP, Paco Núñez, está "desesperado".

En la Casa de la Cultura de Fuensalida (Toledo), junto al alcalde y candidato del PSOE, Santi Vera, el dirigente socialista ha apuntado que esto evidencia que si Núñez "se siente tan desolado y tan desesperado" debería buscarse "cualquier otro argumento". "Que haga propuestas o busque amigos", ha declarado indignado.

"Me da vergüenza que en mi tierra alguien sea tan miserable como para poder hacerlo", ha lamentado, comparando esta acción con las vallas que pusieron los 'populares' con su imagen y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que les juntaban en las fotos "con violadores", a propósito de la ley del 'sólo sí es sí' precisando que es "miserable que me puedan acusar a mí de una violación o alentar a una violación. Me parece de vergüenza literalmente".

García-Page ha asegurado que votar al PSOE no tiene que significar "que la gente tenga que comulgar" con todo lo que él piensa y todo lo que dice, valorando cómo lo que ha sucedido en Fuensalida, sirve para "poder demostrarle a muchísima gente no solo que no pasaba nada, que no hay nada que temer" porque hubiera un socialista al frente del Ayuntamiento.

En otro momento, aludiendo a lo ocurrido durante la etapa de la expresidenta María Dolores de Cospedal, y a cómo era la televisión en esa etapa --donde le "adjudicaban hasta los baches de Bombay, en la India" o le culpaban "de que Toledo tuviera cuestas"--, ha defendido la objetividad de la televisión pública en la actualidad.

"Cuanto más apoyo tenga, cuanta más fuerza tenga, me comprometo con claridad a conseguir más para esta tierra", ha concluido, manifestando su voluntad de "intentar que este país al que todos queremos, España, se vaya pareciendo cada vez más a la forma de hacer las cosas, a la forma de entender, opinar que tenemos en esta tierra, ojalá".

NO DAR AHORA "UN VOLANTAZO"

Vera, por su parte, ha asegurado que estos han sido cuatro años "inolvidables" donde su prioridad "ha sido la gente", preguntando a los presentes si consideran que después de todo lo que se ha hecho Fuensalida "puede parar". "Ahora no podemos dar un volantazo", ha opinado.

Ha asegurado que las obras de la variante de Fuensalida comenzarán "dentro de un mes", de tal manera que ello permitirá que la localidad se acerque "todo lo posible al eje Madrid-Lisboa de la A-5", y ha aprovechado la presencia de García-Page para solicitar una residencia de la tercera edad.

El presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, ha pedido el voto para Santi Vera, no por lo que ha hecho sino por lo que va a hacer, y ha manifestado que sólo hay dos opciones tanto en Fuensalida como en Castilla-La Mancha, la del secretario general del PSOE castellanomanchego o la derecha y la ultraderecha, instando a todos a "apostar por lo seguro" y a votar con responsabilidad.