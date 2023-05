VÍDEO: Page apremia a votar para lograr mayoría, seguir y conseguir más cosas: "Voy a ser presidente hasta de Núñez"

Cierra ante 2.000 personas en la capital conquense una campaña electoral que ha sido "la mejor" de su vida

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apremiado a votar el domingo para lograr la mayoría, seguir y conseguir más cosas, asegurando que va a "gobernar para todos". "Voy a ser presidente hasta de Núñez", ha precisado.

Durante el acto de cierre de campaña en el recinto ferial 'La Hípica' de Cuenca, ante unas 2.000 personas, ha destacado que a la gente que cree en sus ideas no les va a pedir el voto "más de lo necesario" pero sí que se muevan, pues "no sólo necesitamos ganar por mayoría para poder gobernar, es que cuanta más fuerza sintamos el gobierno, cuanta más fuerza me acompañe, más cosas podemos conseguir".

"Creo que puede ir muy bien y que cuanto mejor vaya más firme será el gobierno de los próximos cuatro años", ha asumido. "Os pido el apoyo para pararlos" y "os pido el voto porque os quiero muchísimo", ha declarado emocionado.

García-Page ha demandado el voto para que esta región evite "que entre Núñez con Vox" también a todos los votantes de otras formaciones, incluidos los del PP, pues tienen "la responsabilidad de apoyar" y porque "no cabe inhibirse", abogando por un "voto sincero a favor de esta tierra" y pidiendo que al votar le juzguen por sus hechos, también por sus palabras.

En su favor, ha presumido de la autonomía que tiene para hacer lo que todos le han "consentido", el "poner los intereses de Castilla-La Mancha por delante del partido y de todos los partido juntos", pues se ha declarado militante del PSOE de esta región. "Este es el partido de mi vida".

"NO SE PUEDE APOSTAR POR LO PEOR"

Ha aludido a la campaña del PP, convencido, "viendo su talante", de que es importante que los ciudadanos le den su confianza para seguir pero también es importante, "que la gente tenga claro que no se puede apostar por lo peor".

"Lo que necesitamos es sumar, es unir las fuerzas", ha contrapuesto frente a toda la campaña de los dirigentes 'populares' "ha sido de insultos y ofensas", incidiendo, como durante toda la campaña que a él nadie le puede quitar la moral.

De hecho, ha apuntado que a él se le caería "la cara de vergüenza" si su partido "en vez de gastarse el dinero en soluciones se lo hubiera gastado en campañas de difamación". "Es lo que hace Trump en Estados Unidos", ha opinado.

"Esto que está pasando hoy en Cuenca no puede ser bueno para el corazón. Para el corazón de los otros que están en los otros mítines", ha comenzado García-Page su última intervención antes del domingo, remarcando que los socialistas están "orgullosos de la gente de esta tierra", sin complejos. "La queremos a rabiar y no estamos de paso", ha confesado.

LA MEJOR CAMPAÑA DE SU VIDA

Se ha mostrado "enormemente agradecido a esta campaña". "Ha sido con enorme diferencia la mejor de mi vida. Todo ha merecido la pena, la misma campaña ha sido un lujo de organización, de cordialidad, de amabilidad, de empatía, de responsabilidad, de educación, de modales", mucho de todo lo cual tiene que ver, ha reseñado, con el secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, al que ha aplaudido su labor.

De Cuenca, ha citado que tras el domingo una cosa vital es que continúen proyectos como el primer parque de empresas de economía circular avanzado "un acuerdo para una empresa de capital asiático que se va a instalar" en la ciudad. De hecho, en la próxima legislatura ha confiado en que "vengan muchas" pues "no solo facilitaremos las cosas sino que, además, las buscaremos".

Ha agradecido el trabajo de los doce intérpretes de signos que le han acompañado --que incluso han traducido el nombre de Cospedal, ha dicho--, incidiendo en que "siempre" va a apostar por la gente que tiene discapacidad, que va a ser su prioridad; el de los dos músicos que lo acompañan y el de todo el equipo y la gente que "se ha volcado" haciéndolo "de mil amores", así como el del equipo de consejeros "más potente" de todas las autonomías de España.