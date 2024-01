VÍDEO: Núñez da a Page la "bienvenida al diálogo" tras "rectificar" sobre financiación y abordarlo con presidentes de PP

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha dirigido al presidente regional, Emiliano García-Page, para darle la "bienvenida a la senda del diálogo y del consenso" después de haber "rectificado" en cuanto a su postura sobre la negociación de la financiación autonómica, después de que el líder regional defendiera este miércoles que ya "llega la hora de ajustar las cuentas pendientes" de la mano de regiones "infrafinanciadas", entre ellas las gobernadas por el PP.

En declaraciones a los medios desde Fitur, ha indicado que lo que ahora dice García-Page es lo que "le pidió Juanma Moreno en Navidad", ya que el presidente andaluz le reclamó, tal y como apunta el 'popular' castellanomanchego, "una reunión junto con Murcia y con Valencia para que las cuatro autonomías hicieran frente común ya que se encuentran infrafinanciadas".

A los problemas de la región en esta materia ha sumado el hecho de que la región "pierde cerca de mil millones de euros al año con respecto a comunidades autónomas que tienen una financiación que es la que se podría reclamar".

"Hoy parece ser que Page ha mantenido esa reunión y ayer parece que rectificaba y entendía que sí, que había que hacerlo. Yo me alegro de que Page venga a la senda que le marca el Partido Popular. Me alegro de que Page escuche la petición que yo personalmente le hice esta Navidad tras el anuncio público de Juanma Moreno. Me entristece que todo este tiempo que ha pasado hemos seguido perdiendo dinero y oportunidades porque Page y los suyos están más preocupados de insultar al Partido Popular que de buscar dinero para Castilla-La Mancha", ha aseverado.