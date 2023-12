VÍDEO: Novillo cree que Urtasun no debería ser ministro de Cultura porque va contra la tauromaquia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha afirmado que Ernest Urtasun no debería ser ministro de Cultura por sus declaraciones contrarias a la tauromaquia, un arte "que es la esencia cultural del país".

En una entrevista concedida a Europa Press, Novillo ha recordado al ministro que la tauromaquia está protegida por ley y no le gustan sus palabras de hace años calificando a la tauromaquia de "tortura animal" y de "una actividad injusta, sádica y despreciable". "Evidentemente, está dañando uno de los pilares de nuestro país. Que es una tradición que se ha establecido como cultura", ha indicado.

El titular regional de Agricultura recuerda que "todo el mundo es libre de elegir si va o no a una fiesta de toros, o va a un concierto o va a una ópera". "Al final nosotros la consideramos a ese nivel. Ya no solo desde el punto de vista cultural, sino lo que genera ese tipo de declaraciones en un sector que no solo genera muchísimos empleos, sino que está realmente protegiendo muchas zonas rurales", ha señalado.

"No se puede entender este país sin la presencia de toros bravos protegiendo a las dehesas, que desaparecerían si no tuviéramos la ganadería de toros bravos. Por tanto, la labor medioambiental que están haciendo los ganaderos, que están manteniendo empleo rural y están sosteniendo lo que tanto llamamos esa España vaciada, no se pueden permitir que un ministro haga ese tipo de declaraciones. Que deje el puesto y ya está", ha manifestado.

ESTUDIO ESTRUCTURAL EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

Preguntado por las obras de mejoras en la plaza de toros de Las Ventas, Novillo defiende ser "cuidados" porque son obras "de alto impacto" que no deben afectar a las ferias. "Al final si haces una gran remodelación, la plaza podría estar cerrada uno o dos años. Es mejor ser muy quirúrgicos y es lo que estamos haciendo", ha indicado.

Según ha explicado, la Comunidad ha invertido más de 2 millones la temporada pasada en todo lo que es remodelación de espacios del coso taurino, en la recuperación de parámetros verticales, en la cerrajería, de todo lo que se había visto afectado por humedades, "porque la borrasca Filomena afectó mucho a la Plaza de Toros".

"Ahora estamos con un estudio estructural también que se va a adjudicar para ver un poco cómo está toda la estructura de la plaza y a partir de ahí planificar muy bien cuáles son las actuaciones en los próximos años. Las obras en un monumento como Las Ventas nunca van a parar, eso va a ser indefinido, sobre todo porque queremos, como digo, ser muy quirúrgicos y no afectar a la fiesta en la principal plaza del mundo", ha apuntado.

El consejero asegura que "todo el mundo mira" a Las Ventas y todo el mundo "tiene su esperanza en que genere ese efecto que está generando de impulso de la tauromaquia". "Estamos viendo que cada año tiene más aceptación, tenemos más abonados que nunca en Madrid y están siendo ferias de San Isidro que nos recordábamos de no hay billetes una tarde y otra. Por tanto, tenemos que compaginar la intervención sobre el monumento, que es la plaza con la actividad", ha esgrimido.

Novillo no descarta que el coso taurino no tenga en el futuro otro tipo de actividad, siempre y cuando se garanticen las medidas de seguridad exigidas para cada evento, pero la prioridad regional es la fiesta de los toros "y sobre esta se podrá pilotar cualquier otra actividad". "Pero si tenemos que renunciar a hacer obras por un concierto, no lo vamos a hacer", ha advertido.

Aprovecharán los periodos sin ferias, como el de ahora, para hacer estas obras. "Iremos por sectores, ahora trabajaremos sobre la parte estructural. Una vez que nos digan el estado de la plaza, veremos qué inversión hay que hacer. Tenemos ya planificadas distintas medidas de adaptación de seguridad, de toda la parte eléctrica, de toda la parte de creación de espacios de seguridad y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Se va a intervenir una vez que acabe la feria de otoño de 2024", ha avanzado.

