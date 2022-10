VÍDEO: Meloni apuesta por reanudar la extracción de gas en Italia para "liberar" al país de la dependencia energética

MADRID, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La primera ministra italiana ha apostado en un discurso este miércoles en el Senado, previo a la votación de confianza de su Ejecutivo, por reanudar la extracción de gas italiana para "liberar" al país de una dependencia energética "inaceptable".

"Hacen falta medidas a medio plazo para liberar a Italia de una dependencia energética inaceptable. Estoy pensando en la extracción de gas natural. Creo que hay que utilizar los recursos nacionales como pide Europa", ha explicado.

Meloni ha señalado que "hay una pequeña oportunidad" para el sur del país, recalcando que esta zona "es el centro energético de Europa", al tiempo que ha explicado que es necesario frenar la especulación. "Seguiremos presionando a Europa para que dé respuestas comunes", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias AndKronos.

La líder de Hermanos de Italia se ha centrado en la emergencia energética, así como en la crisis en la cadena de suministro derivada de la pandemia. "Nunca estaremos dispuestos a pasar de la dependencia del gas ruso a la dependencia de las materias primas chinas", ha dicho.

Sobre la pandemia de COVID-19, la primera ministra italiana ha resaltado que desde Hermanos de Italia "siempre han reconocido el valor de la ciencia", aunque no han compartido algunas de las decisiones que se tomaron por no tener "evidencias científicas", según ha recogido el diario 'La Reppublica'.

"Fue un error impedir que niños de 12 años no vacunados no hicieran deporte cuando la comunidad científica no era unánime. El deporte les habría venido bien", ha ejemplificado Meloni ante las medidas del anterior Ejecutivo italiano.

Meloni también ha puesto el foco en la economía italiana, indicando que hay que empezar "con el recorte de la cuña fiscal". "Por supuesto que tiene un coste importante y es un compromiso a medio plazo", ha agregado.

"El cronograma de gasto del plan nacional preveía que a 31 de diciembre de este año hubiésemos gastado 42.000 millones. En el Documento de Economía y Finanza (DEF) se actualizó la cifra a 33.700 millones (y) prevé 21.000 millones para 2022, menos de la mitad. ¿Salió todo bien? Tal vez no. Por eso asumimos la responsabilidad de darle también celeridad a la implementación del plan", ha prometido.

Asimismo, la primera ministra italiana ha señalado que "la lucha contra el mal trabajo es una prioridad", ya que "el salario mínimo corre el riesgo de ser una pista falsa y no una solución". "Tenemos que empezar por reducir la cuña fiscal", ha reiterado.

BANDERAS ARCOÍRIS

La primera ministra se ha mostrado crítica con la situación en Ucrania y ha asegurado que "la paz no se puede alcanzar con banderas del arcoíris" en las plazas, en clara alusión a las manifestaciones que se han celebrado en contra de la guerra.

"A menos que me quieran decir que la paz se obtiene con la rendición, la paz se obtiene continuando con el apoyo a Ucrania, permitiéndole defenderse", ha precisado durante su discurso, agregando que es necesario "un equilibrio" en las negociones para lograr la paz.

En este sentido, ante los comentarios del líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, quien reprochó en el debate de la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Guido Crosetto, de tener "conflictos de intereses" sobre la venta de armas, Meloni ha respondido: "¿Por qué, cuando era primer Ministro, no vendió las empresas de defensa italianas que producen armas?".

El nuevo gobierno de Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, aprobó en la víspera el voto de confianza de la Cámara de los Diputados italiana con 235 votos a favor y 154 votos en contra. Ahora, el Senado tendrá que dar 'luz verde' al nuevo Ejecutivo.

