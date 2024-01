VÍDEO: Mazón remarca que financiación "no es una batalla entre egos de presidentes" e incide en el fondo de nivelación

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha remarcado que la financiación autonómica no es "una batalla de egos entre presidentes" de comunidades y ha insistido en la necesidad del fondo de nivelación para resolver la situación de "casi 17 millones de españoles" que están "mal financiados durante demasiado tiempo".

"Me parece que es una suma suficientemente considerable representada por cuatro gobiernos autonómicos que ya se han cansado de esperar", ha señalado el jefe del ejecutivo valenciano en Fitur al ser preguntado por su reunión ayer con los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

Mazón ha manifestado: "No se trata de una jugada política de corto alcance, sino nada menos que los derechos sanitarios, de la equidad sanitaria y de los servicios sociales en España, que me parece suficientemente importante como para que unamos todas las fuerzas posibles, porque no va de Page ni de Moreno ni de Miras ni de Mazón; va de millones de españoles que están en nuestras comunidades y que no están teniendo los recursos adecuados para su salud. Y con esto ya poca broma, porque ya la ha habido demasiado durante demasiado tiempo".

"Estamos hablando de nuestra sanidad, estamos hablando de nuestros servicios sociales. La financiación autonómica son los recursos que nos merecemos y que no nos llegan para la sanidad pública, para los servicios sociales públicos. Nada menos que eso", ha añadido.

El presidente valenciano ha señalado que con esta reivindicación están "defendiendo los derechos sanitarios y de servicios sociales de millones de españoles que llevan infrafinanciados demasiado tiempo". "Y ya está bien de hablar de nuevas medidas de financiación sin ajustar y sin equilibrar y sin compensar todos estos años en los que hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo", ha añadido.

Por ello, considera que "antes de hablar de lo siguiente, lo que hay que hacer es pagar la factura que se tiene con los que estamos por debajo, muy por debajo de la media". Y en este sentido, ha señalado que se están "coordinando" en base a "datos y no a caprichos".

