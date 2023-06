VÍDEO: Mazón cree que "no hay por qué esperar" para formar gobierno aunque "lo último serán las sillas y los repartos"

Agradece a Vox su "generosidad", promete un gobierno serio y sin "lucha de poder" y apunta a una investidura antes del 23J

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat y previsible futuro 'president', Carlos Mazón, ha defendido que "no hay por qué esperar" para la formación de gobierno junto a Vox, aunque ha asegurado que "lo último serán las sillas y los repartos".

Así lo ha declarado este martes por la tarde en Les Corts tras la ronda de contactos políticos de la que ha salido un preacuerdo para formar gobierno de coalición con Vox, que confía en que salga adelante "cuando antes".

Mazón, quien se ha mostrado "muy satisfecho", ha agradecido al hasta candidato de Vox, Carlos Flores -- finalmente, tras haber sido vetado por 'Génova' por su condena por violencia psíquica contra su exmujer en 2002, irá en las elecciones generales del 23J como número uno al Congreso por Valencia-- que "haya puesto lo mejor de sí" para este "principio de acuerdo".

También ha agradecido la "generosidad" del equipo negociador de Vox y que hayan "puesto en común" lo que les "une" con el PP para formar un gobierno "serio y estable". A partir de este miércoles ha avanzado que trabajarán "casi sin descanso" para terminar de perfilar el acuerdo.

Tras insistir en que quiere gobernar cuanto antes y para todos los valencianos, ha avanzado que el futuro Consell tendrá "menos consellerias, menos altos cargos, muchos menos asesores y mucho menos gasto político", así como que actuará con "determinación".

Durante la rueda de prensa, Mazón no ha querido entrar ni en el reparto de carteras ni en si habrá una o dos vicepresidencias ni a quién corresponderá la portavocía del Consell, ya que ha querido dejar claro que ahora está pensando "en el programa de gobierno y no en los sillones".

"PROMETO QUE VAN A CAMBIAR LAS COSAS"

"Es un gobierno, no una lucha de poder. Prometo que van a cambiar muchas cosas. Voy a ser presidente de todo un gobierno", ha recalcado al ser preguntado por el reparto de consellerias entre los dos partidos y por si habrá 'mestizaje' con Vox.

Es más, ha subrayado que "esto no va de vigilancia, sino de confianza", como ha dicho esta mañana Carlos Flores, de quien no ha querido valorar su designación como cabeza de lista por Valencia al Congreso porque cree que su opinión "no es relevante".

Tampoco ha confirmado las informaciones que apuntan a que algunas de las consellerias ya están repartidas -"allá ese medio" que lo publica, ha añadido- ni ha querido entrar en si su modelo es el del gobierno PP-Vox en Castilla y León. "Nací en el Mediterráneo", ha ilustrado en varias ocasiones.

Preguntado por si contempla derogar las leyes de género y de memoria democrática como plantea Vox, Mazón ha hecho hincapié en que su gobierno se basará en los cinco ejes que han pactado este martes las dos partes y que será "el mejor".

Respecto a si ha sido "tutelado" desde Madrid para cerrar este preacuerdo, ha reconocido que pertenece a un partido pero ha remarcado que el "peso" de la negociación lo ha llevado el PPCV. "El Partido Popular ha cumplido con su obligación de buscar con todos y buscar la gobernabilidad (...) Vox ha tomado su decisión y nosotros la respetamos".

FELICITACIÓN DE FEIJÓO

Además, ha explicado que ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que le ha trasladado su felicitación y "por supuesto" que está conforme con el preacuerdo. "Hemos bromeado con algo que para nosotros es un plan", ha relatado en alusión a su idea de que "empieza el cambio en España" de cara al 23J.

Precisamente, ha prometido hacer "todo lo que posible" para que Feijóo sea presidente del Gobierno y ha proclamado que "el cambio es imparable".

Cuestionado por si hubiera preferido gobernar en solitario, ha reconocido que es algo que siempre busca el PP, pero ha recordado la negativa del PSPV a abstenerse "incluso en la Mesa de Les Corts" para ceder un puesto a Compromís y que estén los cuatro grupos representados.

En cualquier caso, ha agradecido que socialistas, Compromís y Vox hayan participado en la ronda de contactos y ha prometido que el diálogo con la oposición será "la tónica permanente" esta legislatura para buscar "el máximo número de acuerdos", así como que estará "a la altura" y gobernará sin prejuicios ni "ideologías impuestas".

INVESTIDURA: "QUIZÁ" ANTES DEL 17-21 DE JULIO

Sobre la fecha de la investidura, que ha prometido que será en un pleno "tranquilo y claro", Mazón ha asegurado que "quizá" podría ser antes de la horquilla entre el 17 y el 21 de julio, aunque el PP espera recibir la opinión de los letrados de Les Corts en los próximos días.

"Quiero que sea lo antes posible", ha reiterado respecto a si podría ser investido antes del 23J. Para ello se ha comprometido a "acelerar al máximo posible" la investidura dentro de los plazos legales.

En cuanto al traspaso de poderes, ha confirmado que todavía no ha contactado con el 'president' en funciones, el socialista Ximo Puig, y que lo hará "tan pronto como sea necesario".

"CATALÁ TENDRÁ TODO MI APOYO", DECIDA LO QUE DECIDA

Respecto a la configuración de los nuevos ayuntamientos, ha avanzado que este sábado estará en el de València para arropar a su compañera Mª José Catalá, ganadora el 28M. "Lo que (ella) decida tendrá todo mi apoyo", ha recalcado sobre si gobernará en solitario.

Y a nivel personal, el 'popular' ha manifestado que está viviendo un momento "muy bonito" e importante que afronta "con gran responsabilidad". "Prometo no fallar a los valencianos", ha proclamado.

