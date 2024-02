VÍDEO: Mazón asegura que Feijóo no ha cambiado de posición sobre la amnistía: "No hay posibilidad de chantaje con el PP"

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que el jefe de los 'populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha cambiado su posicionamiento respecto a la amnistía a los encausados por el 'procés' independentista catalán: "No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio".

Así lo ha recalcado a preguntas de los periodistas sobre las informaciones recogidas por varios medios acerca de que, según fuentes del PP, Feijóo estaría abierto a un indulto al 'expresident' catalán Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Según las mismas fuentes, el partido habría estudiado el encaje de una posible amnistía durante las negociaciones para la investidura de Feijóo aunque la habría descartado en "24 horas".

Cuestionado por si está desconcertado y por cuál es la postura del PP al respecto, Mazón ha afirmado que "la posición del Partido Popular es la de siempre, la que ayer volvió a ratificar por enésima vez el presidente Feijóo, la que volvió a decir en su sesión de investidura, la que volvió a ratificar a la sesión de investidura de Pedro Sánchez".

"APROVECHAN EL 18F PARA TORPEDEARLO TODO"

"La que hemos dicho en todo momento, es la misma de siempre. Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje", ha insistido, para advertir que "algunos están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo".

En cualquier caso, Mazón ha hecho hincapié en que "si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios, es el Partido Popular". "Y lo ratificaremos todas las veces que haga falta porque estamos muy convencidos de ello", ha abundado.

Respecto a si podría haber indultos con condiciones, ha reiterado: "No hay indultos, no hay amnistía. Es anticonstitucional. Está en contra de los valores de la Constitución. Y todo el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo unánime".

