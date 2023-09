VÍDEO: Mazón acusa al Gobierno de no limpiar el Segura: "Estamos en etapa de alerta y el río no está preparado"

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno central de no limpiar ni mantener el Segura y ha advertido que el río "no está preparado" para la etapa de alerta de DANA actual. "En cualquier momento puede traernos una nueva desgracia", ha alertado.

Así se ha expresado este martes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Almoradí (Alicante), durante una visita a la denominada 'zona cero' de la DANA de 2019, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, María Gómez.

Mazón ha censurado que, cuatro años después de aquella DANA, el Gobierno "no ha iniciado las grandes obras de encauzamiento y reencauzamiento de grandes avenidas", pero ha considerado que "igual de grave o más es que no se esté ni limpiando, ni manteniendo, ni desembozando, ni permitir a los que están dispuestos a hacerlo por su cuenta, como los ayuntamientos, para limpiar y mantener el río".

"Estamos en etapa de alerta. En cualquier momento puede traernos una nueva desgracia y el río no está preparado", ha advertido. Asimismo, ha señalado que la Generalitat comprometerá obras "menores y arreglos puntuales", pero ha afirmado que no serán "capaces de afrontar en condiciones mínimas una nueva DANA del tamaño de la que ha venido y puede volver a venir si el Gobierno no toma medidas que no ha tomado", ha insistido.

Además, ha afirmado que hay "un problema muy grave con el Gobierno". "Cuando no llueve, recorta el trasvase; cuando llueve demasiado, no ayuda a estar preparados, porque no autoriza a limpiar ni limpia, no autoriza a mantener ni mantiene", ha acusado.

A este respecto, ha subrayado que esta situación "no tiene un pase" y ha añadido que "no puede continuar ni un minuto más". "Si el Gobierno de España no ha aprendido la lección cuatro años después, hoy la voz de la Generalitat se alza con exigencia, reivindicación y todo el apoyo", ha zanjado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/798593/1/mazon-acusa-gobierno-no-limpiar-segura-etapa-alerta

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06