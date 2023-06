VÍDEO: Maestre asegura que Más Madrid ni se martiriza ni pelea por el segundo puesto

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que el grupo municipal que lidera "ni se martiriza", ni "llora", ni "pelea por el segundo puesto" en el Palacio de Cibeles. "Madrid no se merece que nos rindamos ni que bajemos los brazos. Trabajaremos por los derechos de los barrios y de la gente corriente. Vamos a por ello, que hoy empieza todo de nuevo", ha animado en el Pleno de investidura, donde ha prometido su cargo de concejala.

La líder de la oposición ha comenzado su discurso en la investidura como alcalde de José Luis Martínez-Almeida defendiendo que la democracia "es el mejor sistema posible", algo que hay "que creérselo siempre, incluso cuando pierdes, porque todos los gobiernos salidos de las urnas son legítimos al venir de la voluntad popular". En este punto, la edil ha felicitado a Almeida y al PP por su "victoria incontestable".

Maestre ha reivindicado la fortaleza de Más Madrid, a pesar de que había quienes les veían como "flor de un día cuando la gran Manuela Carmena --ausente en el Pleno, igual que la exalcaldesa Ana Botella-- dejó la política". "Somos un proyecto sólido, arraigado en Madrid y seguiremos aquí muchos años haciendo la mejor política para los madrileños y madrileñas", ha descrito.

"NO VENIMOS A PERDER BIEN"

Más Madrid asume el liderazgo de la oposición. "Pero no nos conformamos con ser líderes de la oposición, no venimos a perder bien, venimos a ganar y a trabajar para volver al gobierno de Cibeles. No venimos a pelear el segundo puesto, no vamos a conformarnos, vamos a por todo", ha asegurado Rita Maestre.

Tras los resultados del 28M toca hacer "autocrítica y no echar la culpa a otros". "Toca pensar, centrarse, sacar imaginación, autocrítica y buenas ideas para sacar el mejor proyecto y el mayoritario. No vamos a martirizarnos pero vamos a trabajar para llegar más lejos de donde estamos hoy", ha aseverado la jefa de la oposición.

MENSAJE A LOS "HUÉRFANOS DE VOTO EN EL PLENO"

Rita Maestre ha enviado un mensaje a "los miles de madrileños huérfanos de voto en el Pleno, a las muchas personas que hoy miran la constitución de los ayuntamientos con preocupación y tristeza" asegurándoles que en política los valores son lo más importante.

"A esas personas les digo que estamos aquí con la cabeza alta para defender todas las banderas en la que creemos en esta fuerza feminista, verde, orgullosa, que defiende los barrios, para decir que la ciudad del sálvese quien pueda no es un modelo de futuro", ha sostenido.

En Más Madrid no aceptan "que la vida sea correr del trabajo a casa, ni vivir agobiados por el precio del alquiler y de la hipoteca, entender que los barrios, además de turistas. No aceptamos el mantra de que la política no sirve para nada dicho por quienes viven de la política". Y ya, mirando a la bancada de invitados, con la presencia de Seoac, la asociación de trabajadoras del hogar, ha defendido que la dignidad y la libertad es tanto como reclamar derechos para todos.

"No venimos a conformarnos, no venimos a llorar sino a trabajar. Vamos a honrar cada voto", se ha comprometido la líder de Más Madrid. Maestre, a su llegada a la sesión de investidura acompañada por la líder regional de Más Madrid, Mónica García ha deseado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "más éxitos y más aciertos de los que ha tenido en la legislatura pasada aquí".

VIDA "MÁS DIFÍCIL"

Con los más de 300.000 madrileños que han votado a Más Madrid en la ciudad convirtiéndoles de nuevo en líderes de la oposición por ser el segundo partido más votado, Rita Maestre se ha comprometido a asumir la tarea "con enorme responsabilidad, con mucho orgullo y con mucho amor, con ganas de defender cada uno de sus votos".

"Desde el 28 de mayo la vida ya es un poco más difícil en Madrid. Lo es para las más de 10.000 familias que se han quedado sin una plaza en la escuela infantil pública; lo es para las personas que viven en calles cuyos árboles están siendo talados ya; lo es para los 350.000 vallecanos que se han quedado sin línea de Metro y que no tienen una alternativa de transporte digna para moverse por la ciudad de Madrid. Es un poco más difícil y nosotros vamos a intentar seguir haciéndoselo más fácil", ha indicado la concejala.

Ahora, "con mucha humildad pero también con mucho orgullo", se ponen al frente, de nuevo, de la tarea de "liderar la alternativa y la oposición al PP". "No vamos a permitir que en esta mayoría absoluta se vuelvan a cometer los desmanes que ya sufrimos los madrileños durante la anterior mayoría absoluta del PP. Vamos a defender cada voto, vamos a defender el dinero público, vamos a defender los bienes comunes, los servicios públicos, nuestras calles, nuestro medio ambiente, nuestros árboles", ha asegurado.

RITA MAESTRE

La número uno de la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento, Rita Maestre, se pone de nuevo al frente de la jefatura de la oposición. Fallaron las encuestas que durante meses coincidían en que la diferencia entre el bloque de la derecha, liderado por José Luis Martínez-Almeida, y el de la izquierda, con Maestre a la cabeza, estaba a uno o dos ediles.

Rita Maestre no consigue ser la alcaldesa más joven de la historia pero se mantiene, por segundo mandato consecutivo, como jefa de la oposición después de haber sido la portavoz del Gobierno en el cuatrienio abanderado por Manuela Carmena.

Con una formación ya consolidada, Más Madrid obtuvo doce concejales en las elecciones del pasado 28 de mayo. Son, además de Maestre, Félix López-Rey, Lucía Lois Méndez, Eduardo Fernández Rubiño, Pilar Sánchez Álvarez, Álvaro Fernández Heredia, Sara Ladra, Nacho Murgui, Carolina Elías, José Luis Nieto, Mar Barberán y Esther Gómez Morante. De ellos repiten siete.

De la dirección del grupo municipal, con Maestre al frente, ya se conoce que Eduardo Fernández Rubiño será el portavoz adjunto, Sara Ladra desempeñará la secretaría del grupo y Pilar Sánchez será vocal.

