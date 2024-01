VÍDEO: Junts llama al Gobierno a blindar la ley de amnistía frente a "los jueces prevaricadores"

Nogueras pide seguir negociando porque no firmaron con el PSOE "una amnistía selectiva y en diferido"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha emplazado este martes al Gobierno a blindar la ley de Amnistía frente a lo que define como "jueces prevaricadores", para lo cual ha insistido en modificar el texto que se vota en el Pleno del Congreso o bien devolverlo a la Comisión de Justicia para seguir negociando.

"Este texto es un punto de partida, pero tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado --ha aseverado en el Pleno del Congreso--. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué la ponemos en el punto de penalti?".

Según ha dicho, el PSOE tiene dos opciones, aceptar las enmiendas presentadas por Junts o bien dar una segunda oportunidad a la Comisión de Justicia para seguir introduciendo cambios que aseguren la aplicación de la amnistía.

Nogueras ha vuelto a atacar a la "cúpula del Poder Judicial" y a jueces como Manuel García-Castellón, que ve terrorismo en las protestas de los CDR y el Tsunami Democràtic, o el juez de Barcelona que ve indicios de "traición" en la conexión rusa del procés.

"Nos está pasando la represión por delante de las narices ¿y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará al cuello ¿y no hacen nada? El juez Aguirre se pasea por las ¿televisiones europeas prevaricando ¿y no haremos nada?. El juez García-Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿y no haremos nada?", ha emplazado.

En varias ocasiones, la portavoz del partido de Carles Puigdemont ha recordado que el texto que su partido firmó con el PSOE para apoyar a investidura de Pedro Sánchez habla de una "amnistía integral" que "no deje a nadie atrás", "repare la represión que sufre el independentismo desde hace muchos años" y ponga "fin a la persecución penal de quienes quieren hacer política".

En este contexto, ha subrayado que "detener la represión a medias no es detenerla" y que Junts no puede "dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española". "Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos y firmamos", ha sentenciado.

En opinión de Nogueras, en lugar de "demostrar su autoridad" ante "hechos inaceptables" como los que achaca a "jueces prevaricadores" que acompasan con total "descaro" la agenda judicial a la legislativa, el Gobierno de Pedro Sánchez "parece que de nuevo se deja arrastrar por la estética y los titulares".

Según ha dicho, su formación no se va a dejar "condicionar" por "las portadas" y "mucho menos por la cúpula judicial". "Mantenemos nuestra posición con todos los riesgos, porque alguien tiene que mantenerse defendiendo los derechos fundamentales, los de todos, y posiblemente seamos los únicos que no estamos atados de pies y manos para hacerlo", ha enfatizado.

Además, ha puesto en valor el "debate real" que, a su juicio, se ha abierto con esta ley y que ha demostrado que "al final parece que no estaba todo tan bien atado". Y, en este escenario, ha reprochado al PSOE que no esté "preparado para romper con el franquismo que sigue instalado en muchas instituciones del Estado". "Sólo depende de su voluntad erradicarlo", ha apostillado.

Con todo, Nogueras ha destacado que en este proceso "todos" han demostrado voluntad de negociar y que Junts seguirá en esa línea hasta el final. Eso sí, ha avisado de que "si no se avanza en la resolución del conflicto político" será que no se está cumpliendo lo pactado con el PSOE y que su palabra "no vale".

"No deberían ustedes permitir que se siga dando vía libre a la derecha española para seguir prevaricando y destruyendo", ha concluido Nogueras.

