VÍDEO: Ibarrola (UPN) muestra la "mano tendida" para "escuchar" y "alcanzar acuerdos" en el Ayuntamiento de Pamplona

La nueva alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), ha mostrado este sábado su "mano tendida" para "escuchar" y "alcanzar acuerdos" en el Ayuntamiento de la ciudad y ha incidido en que por ella "no va a quedar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha manifestado su "alegría" y "entusiasmo" por su nueva responsabilidad, que asume, ha dicho, con "mucho respeto y sabedora de que vamos a tener que buscar diálogo y consenso para hacer cosas buenas para esta ciudad".

Ha indicado que "gobernamos como lista más votada en minoría" y ha reiterado así que "tenemos que estar abiertos al diálogo y al consenso". "Espero que nos unan las ganas de mejorar esta ciudad, por mí no va a quedar, espero que por el resto de formaciones tampoco", ha continuado.

Ibarrola ha comentado que va a "ponerlo todo" porque "creo que Pamplona merece Presupuestos, merece consensos de los grupos políticos para mejorar". Ha agradecido además al PSN que "no haya consolidado ese pacto con EH Bildu", una formación, ha expuesto, que "ha gobernado Pamplona y que representa retroceso, imposición...". "Me alegro que el PSN haya entendido que eso no es bueno para Pamplona", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que no le apoyen Presupuestos durante la legislatura o una moción de censura, ha señalado que "no temo a nada". "No tiene mucho sentido decir que vas a bloquear algo que no ha empezado o que se va a presentar una moción de censura", ha indicado, para agregar que "desde mañana voy a trabajar de manera intensa para hacer cosas buenas para la ciudad y de la mano de quienes tengan este interés".

Ibarrola ha dicho que, entre las primeras medidas que adoptará como alcaldesa está que "Pamplona sea una de las ciudades más seguras de España"; que sea "referente en trámites burocráticos", así como en una "'marca Pamplona' para que Pamplona sea atractiva desde fuera".

