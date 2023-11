VÍDEO: Guilarte dice que querella de Sumar es una "maniobra política" que genera "tensión" y no ayuda a renovar el CGPJ

Subraya que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es "ajena" a la ley de amnistía

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha lamentado la querella presentada este viernes por Sumar en el Tribunal Supremo (TS) contra él y los demás vocales conservadores que aprobaron la declaración institucional contra la amnistía, al considerar que es una "maniobra política" que solo contribuye a "seguir generando tensión" en un momento en el que se busca la "pacificación" para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Yo creo que no es manera, seguir generando tensión. Estamos intentando bajar la tensión", ha dicho en declaraciones a la prensa desde un desayuno informativo de Fórum Europa protagonizado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el Casino de Madrid.

Así, ha interpretado este movimiento como "una maniobra política que no tiene mucho sentido" en un contexto donde se está intentando "buscar fórmulas de pacificación, de renovación, de consenso".

A su juicio, "estas actitudes no van a ningún sitio", al tiempo que ha destacado que "es un poco lo que han hecho en el otro lado, poner querellas señalando". "No me gusta", ha zanjado.

"PRIMERA TOMA DE CONTACTO" CON BOLAÑOS

Por otro lado, interrogado sobre la reunión que mantendrá este viernes con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que acude a esta "primera toma de contacto" con un ánimo "insuperable" porque entiende que "empezamos de cero" para lograr la renovación del CGPJ, a punto de cumplir cinco años caducado.

Guilarte ha confiado en que haya un nuevo CGPJ, ya no en esta legislatura que arranca, sino "en este año", incluso en el marco de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

"No tiene nada que ver, por lo menos en lo que a mí me afecta, renovar, el tema de la amnistía es ajeno, y tengo las mejores aspiraciones de que esto se renueve", ha aseverado.

No obstante, ha querido dejar claro que no es "agente de la renovación", sino que su papel alcanza hasta "ofrecer mediación, diálogo con unos y otros", para "desenquistar las dos posiciones, para buscar fórmulas intermedias o alternativas". "Mover un poco el árbol", ha ilustrado.

