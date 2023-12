VÍDEO: Guilarte (CGPJ) responde a Bolaños que "duda" de que en Europa haya "cero preocupación" por la Ley de Amnistía

Pide renovar el Consejo y ve posibilidades porque la "presión y la degradación institucional" a la que se le somete "se tiene que acabar"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha respondido este viernes al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que "duda" de que en Europa haya "cero preocupación" por la Ley de Amnistía. Además, ha asegurado que la preocupación debería ser renovar el órgano de Gobierno de los jueces y ha dicho que ve posibilidades porque la "presión y la degradación institucional" a la que se le somete "se tiene que acabar".

Antes de acudir a la clausura del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado desde el miércoles hasta este viernes en Bilbao, se ha referido a las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien este pasado jueves aseguró que Bruselas tiene "cero preocupación por la Ley de Amnistía".

"Si en Europa hay cero, pues mucho mejor que haya cero. Lo dudo. Pero bueno si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con ellos", ha señalado.

Seguidamente, ha afirmado que "por lo que deberían preocuparse todos es de renovar el Consejo" más que "inquietarse o utilizarnos como arma, como instrumento de lucha política permanente". "Lo que hay que hacer es aislarse un poco de todo lo demás y renovar el Consejo", ha señalado.

Vicente Guilarte ha hecho extensivo este llamamiento a todos los partidos, y ha asegurado que ve posibilidades de renovación. "En las demás (ocasiones), no tengo ni idea, pero en esta, yo creo que ya la presión y la degradación institucional a la que nos están sometiendo y fomentando, creo que hay que acabarla de una vez y se tiene que acabar, se tienen que poner a renovar. Yo intento ayudar, pero no hay mucha ayuda", ha indicado.

Preguntado por la causa que ha llevado al CGPJ a rechazar la renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recordado que su voto ha sido "el mismo que la vez anterior", en la que respaldó su nombramiento.

"Lo que habrá que preguntar es qué ha cambiado a los que han considerado el cambio; bueno, si la sentencia (del TS contra la promoción a la categoría de fiscal de Sala de Dolores Delgado, la ex fiscal general del Estado) etc, etc, es suficiente o es argumento para cambiar. Me parece legítimo; a mí me parecía que no. Cada uno ha hecho lo que le parecía", ha explicado.

Ante el hecho de que el Gobierno de los jueces haya realizado el informe cuando se encuentra en funciones hace más de cinco años, ha rechazado que "eso del mandato caducado, que es insistente" lo imputen "un poco" a los integrantes del Consejo.

"Pero si no somos los culpables; o sea, es que hay que empezar a decir que tienen que renovar, y que el que no renueva no tiene legitimidad para reclamar nada de quien está sufriendo esa situación", ha lamentado.

El presidente interino del Gobierno de los jueces ha afirmado que "hay que seguir, hay que estar intentando renovar, hay que pretender que ayude todo el mundo, que se baje un poco la tensión y que se renueve".

"Lo estoy intentando y no es fácil; pero que nadie me impute lo de la caducidad, cuando se dice 'presidente en funciones, por sustitución'", ha pedido. Guilarte ha añadido: "A ver si alguien se pone las pilas para conseguir que esto se acabe... Alguien, el que debe. Yo lo intento".

Cuestionado por cuál debería ser la reacción del Gobierno ante el rechazo del Poder Judicial a la impugnación de García Ortiz, el presidente del CGPJ ha afirmado que la pregunta "corresponde" al Ejecutivo.

No obstante, se ha mostrado partidario de "no interferir en la actividad política". "No deben interferir en la actividad judicial, pues evidentemente yo no puedo decir lo que debe hacer el Gobierno, ni sugerirlo", ha puntualizado.

