VÍDEO: González Pons: "La dirección del PP confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad de Ayuso"

"Hasta el momento al PP no le consta ningún tipo de irregularidad", afirma el eurodiputado 'popular'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del comité de organizador del congreso (COC) nacional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que la dirección del Partido Popular "confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado Pons en una rueda de prensa en la sede del PP, poco después de conocerse que la presidenta del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha comunicado a Ayuso que considera suficiente en este momento la información recibida y que cierra el expediente informativo que se le abrió para investigar las supuestas comisiones que habría recibido su hermano por un contrato sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

González Pons ha señalado que el PP llega al congreso extraordinario del 1 y 2 de abril "no por propia voluntad" sino "empujado por circunstancias extraordinarias que todos conocen". "Y esas circunstancias las queremos resolver para el futuro", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que España, "hoy quizá más que nunca, necesita un PP fuerte y muy cohesionado". A su entender, deben "reiniciarse como partido" y "reemprender" un proyecto que ha de ser ganador en las próximas elecciones generales.

Al ser preguntado cómo valora las declaraciones de Ayuso dentro de la Junta Directiva pidiendo que se expulse del PP a los que fueron contra ella, González Pons ha señalado que él no iba a valorar lo que se había dicho dentro de la Junta Directiva porque no debe hacerlo.

"Pero sí me voy a permitir decir desde esta tribuna, no desde otra, que la dirección del PP confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso", ha afirmado, para añadir que con respecto a lo que tenga que venir "será la nueva dirección" la que tome decisiones y para eso "no quedan más que 30 días.

González Pons tampoco ha querido valorar la mención que ha hecho Ayuso a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá dentro de su intervención de la Junta Directiva. "No voy a valorar lo que ha sucedido dentro", ha zanjado. En concreto, la presidente madrileña se ha preguntado ante los cargos del PP "cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta" y cómo pretende "el respeto de los ciudadanos cuando no lo tiene ni con los suyos.

"LO MÍO ES UN COMITÉ ORGANIZADOR DE UN CONGRESO"

En cuanto a si el PP está dispuesto a abrir una investigación interna para esclarecer los detalles de la campaña que Ayuso dice haber sufrido parar sacarla de la política, González Pons ha asegurado que el nuevo presidente del partido que resulte elegido en el congreso "tendrá que afrontar ése y otros problemas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo mío es un comité de organización de un congreso", ha exclamado, para añadir que las decisiones que afecten a la vida interna del partido las deberá adoptar la nueva dirección que salga del cónclave de Sevilla.

Pese a las reiteradas preguntas sobre Ayuso, Gamarra y Pons han coincidido en que no hay por qué cuestionar la "honorabilidad" de Ayuso y han confirmado públicamente que el Comité de Garantías del partido ha cerrado ese expediente informativo a la presidenta madrileña.

Preguntado entonces si se ha celebrado una reunión del Comité de Garantías para cerrar ese expediente, Pons ha señalado que no le consta que hubiera reunión para admitirlo en su momento. "Creo que simplemente ha sido rechazado de plano", ha apostillado, para zanjar este asunto asegurando que "hasta el momento al PP no le consta ningún tipo de irregularidad".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/645828/1/gonzalez-pons-direccion-pp-confia-absolutamente-honorabilidad-ayuso

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06