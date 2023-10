VÍDEO: El Gobierno envía finalmente dos aviones militares a Israel para evacuar a unos 500 españoles

MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha informado este martes de que finalmente son dos los aviones militares que su departamento ha enviado para evacuar a unos 500 españoles que permanecen en Israel y cuya estancia sería de carácter temporal, pero han sufrido la suspensión de los vuelos comerciales tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así lo ha trasladado Robles ante los medios de comunicación, precisando que el Mando de Operaciones se ha puesto en marcha inmediatamente después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya dirigido al departamento que encabeza.

Robles, que ha puesto en valor la diligencia del Ejército del Aire y del Espacio, ha explicado que se trata de dos Airbus A330 y que el primero de ellos ya está de camino a Tel Aviv. Ha despegado en torno a las 15.30 horas (hora española), con algo de retraso hasta que se han conseguido los permisos de salida y aterrizaje correspondientes.

Además, saldrá otro A330 sobre las 20.30 horas. En total, según ha explicado Robles, las aeronaves completarán el viaje en unas siete horas, más una hora para que los españoles embarquen.

La titular de Defensa en funciones ha indicado que la Embajada de España en Israel cifra en unos 500 los españoles que se encontraban allí por razones de turismo o trabajo. Cada avión tiene capacidad para 272 personas, sin contar tripulación o médico, según precisan desde Defensa.

Sobre el estado de los españoles, la ministra ha indicado que "no se tiene constancia" de que ninguno de ellos esté herido o precise de atención médica, pero ha hecho hincapié en que, en cualquier caso, las aeronaves cuentan con médico y enfermera a bordo. La situación es de "absoluta normalidad", ha hecho hincapié.

En este contexto, Robles ha asegurado que "no está previsto" que otros españoles que están en Israel por motivos distintos vayan a ser evacuados. "No es una situación en la que los ciudadanos quieran dejar Israel y eso es un escenario que no se está planteando", ha agregado.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha querido dejar claro que el dispositivo de evacuación no está concebido de ninguna manera "especial" porque el Aeropuerto de Tel Aviv es "seguro".

APOYO A ISRAEL

La ministra participa este miércoles en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en Bruselas y, cuestionada sobre si los participantes abordarán la posibilidad de prestar apoyo a Israel, ha explicado que "no está sobre la mesa".

Si bien España mantiene "buenas relaciones" con Israel, Robles ha precisado que ahora mismo "no está sobre la mesa" apoyarle y, además, "no ha pedido ningún tipo de ayuda", puesto que tiene "poderío miitar y de Inteligencia".

