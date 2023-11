VÍDEO: Flamenco y arte del kabuki se fusionan este sábado en Toledo en estreno internacional de 'Arte, pasión y solera'

El flamenco español y arte tradicional japonés del kabuki se fusionarán este sábado, 11 de noviembre, con el estreno internacional en el Teatro de Rojas de Toledo de 'Arte, pasión y solera. Flamenco y kabuki', el nuevo espectáculo de la compañía japonesa de Mayumi Kagita e Hiroki Sato.

Un espectáculo que ha sido presentado este viernes en Toledo por los propios Kagita y Sato, así como por los artistas Kazutaro Nakamura y Sho Asano, participantes en el mismo, y la concejala de Cultura de la capital regional, Ana Pérez.

Hiroki Sato ha explicado que este sábado los espectadores toledanos podrán disfrutar de cómo fusionar la cultura hispana y el flamenco con el teatro tradicional japonés en un espectáculo "singular y único".

Sato ha comentado que 'Arte, pasión y solera' es una mezcla de varios componentes, pero ha destacado que en este espectáculo han conseguido unirlos "en una sola obra", aseverando también que existen muchas similitudes entre el flamenco y el kabuki.

Una de ellas, ha explicado, es que en el caso de ambos el cante es "un poco difícil de entender", en el caso del kabuki porque se compone en un idioma antiguo. "Nadie entiende lo que están hablando, así que es lo mismo que el flamenco, aunque sean culturas diferentes", ha señalado.

"Cuando escuché el flamenco por primera vez, me recordaba los gritos que salían desde las almas de los niños. A lo largo del tiempo, me di cuenta de que los sonidos y tonos de las canciones populares y del shamisen --un instrumento japonés similar a la guitarra española-- eran iguales y desde entonces estoy convencido de que ambas culturas pueden entenderse, aún a pesar de no tener la misma sangre ni pertenecer a la misma raza", ha defendido.

Sato ha manifestado que la compañía que dirigen él y Mayumi Kagita es fundadora de este concepto de mezclar arte japonés y español, algo que al principio recibió "muchas críticas" en Japón pero que ahora tiene "muy buena recepción" en el país nipón.

En cuanto al propio espectáculo, Sato ha afirmado que el flamenco al que apunta la compañía es "algo que solo los japoneses pueden hacer", ya que "no es imitación sino algo genuino" hecho desde su punto de vista cultural.

Es por ello que con 'Arte, pasión y solera' la compañía quiere expresar que "aunque seamos de diferentes etnias y culturas e incluso religiones o ideologías, podemos conseguir estar unidos en paz y armonía universal".

TOLEDO, FUENTE DE INSPIRACIÓN

Además, Hiroki Sato ha asegurado que Toledo le "encanta" y es "lo mejor" de España a su juicio junto a Jerez. "Me da mucha inspiración, no sé por qué. Todo, los edificios, las vistas, me da mucha inspiración", ha recalcado, afirmando que ha creado "muchas cosas" en su faceta artística gracias a la ciudad.

Es por ello por lo que se ha elegido a la ciudad como sede del estreno internacional de este espectáculo. Así, la ciudad contará con esta representación aunque la compañía se ha abierto a poder realizar más funciones en la ciudad si es posible.

Por su parte, Mayumi Kagito ha querido expresar su agradecimiento por la acogida y ha manifestado que la compañía va a actuar este sábado con todo su "amor" para agradar a los toledanos.

Finalmente, la concejala ha defendido que esta obra demuestra que el arte "no trata de fronteras y lenguaje" y ha indicado que la fusión del arte flamenco y la música tradicional japonesa "puede crear una armonía muy bonita" que se disfrutará este sábado en el Teatro de Rojas a partir de las 20.00 horas.