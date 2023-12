VÍDEO: Feijóo llama al PP a movilizarse ante los comicios de 2024 para que no se "olviden" los "atropellos"

Dice que tienen el "peor Gobierno" en 45 años tras "normalizar la mentira" y "subastar la concordia, la convivencia y la Constitución"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al PP a denunciar ante las citas electorales del 2024 los "atropellos" que está cometiendo el jefe del Ejecutivo en sus pactos con los independentistas y con Bildu porque, según ha dicho, Pedro Sánchez espera que se "olviden" tras la Navidad.

"Sánchez confía en que esto se olvide. Confía en que estemos callados y venga la amnesia después de las fiestas, pero hablaremos y tendremos memoria. Y a esto os convoco: a hablar, a tener memoria y a votar", ha proclamado, recordando que el próximo año hay elecciones europeas a nivel nacional pero también comicios autonómicos en Galicia y en el País Vasco.

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en la tradicional cena de Navidad del PP de Madrid que se ha celebrado en la Casa de Campo de Madrid, en la que también han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Al acto han asistido también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enroque Osorio, y el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, así como consejeros y cargos del PP madrileño.

"SE HA COMPRADO LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO A CAMBIO DE IMPUNIDAD"

Feijóo ha afirmado que tienen el "peor Gobierno" de España en los últimos 45 años, que "ha normalizado la mentira", "ha derogado el principio de igualdad ante las leyes" y "ha subastado la concordia, la convivencia y la Constitución".

A renglón seguido, ha hecho referencia a algunos de los pasos de Sánchez este primer mes tras su investidura, como la ley de amnistía, el impulso de comisiones de investigación en el Congreso para "investigar lo que hacen los jueces" o el acuerdo "miserable" del PSOE con Bildu para desalojar a UPN de la Alcaldía de Pamplona. Además, ha dicho que su discurso hace una semana en la Eurocámara ha servido para que conozcan "sus insultos", su "displicencia" y su "soberbia".

"Se ha comprado la Presidencia de España a cambio de la impunidad judicial de un conjunto de políticos condenados por el Tribunal Supremo y en busca y captura por parte del Tribunal Supremo", ha aseverado, para añadir que "nunca" habían tenido un Gobierno "tan débil y tan dividido" en España.

Feijóo ha hecho hincapié en ese pacto con Bildu en Pamplona y ha recordado que el PP facilitó que el PSOE gobernase en la capital del País Vasco. "Queda acreditado que mientras los votos del PP valen para que no gobiernen los independentistas, los votos del PSOE valen no sólo para que gobiernen los independentistas, sino para que gobierne un partido heredero de una banda terrorista", ha censurado.

El jefe de la oposición ha asegurado que no pueden esperar "buenas cosas" de un Gobierno que para seguir en el Gobierno tiene que pasar "cada mes por Suiza para que le sellen la cartilla" y dedicarse a "complacer a aquellos que no creen en España" sino que buscan "mutilarla y trocearla".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PIDE AL PP NO "TRAICIONAR" LA CONFIANZA DE LOS ELECTORES

El líder del PP ha defendido que su partido, a diferencia de Sánchez, se dedica a "gestionar para todos" y decir "la verdad", e trabajará para que la concordia y la convivencia en España sigan vigentes "a pesar del Gobierno de la discordia y de la división".

"Amigos que menos que un político diga la verdad, que menos que a un político no se le conozcan como el político más falso", ha proclamado, para aludir a las veces que Sánchez ha engañado a los españoles.

En este punto, ha pedido a los suyos no "traicionar la confianza de los electores" y "no dar un paso atrás". "Sánchez ha perdido la palabra, pero los españoles no perderemos la voz", ha afirmado el presidente del PP, que ha reclamado también a su partido que coja "fuerzas para el año 2024" ante los retos electorales que tienen por delante.

AGRADECE AL PP DE MADRID LLENAR LAS CALLES CONTRA LA AMNISTÍA

Ante decenas de cargos y afiliados del PP madrileño, Feijóo ha dado las gracias al PP que lidera Ayuso por haber llenado las calles de Madrid en protesta por la ley de amnistía y "en nombre de la dignidad, de la concordia, de la convivencia y de la Constitución".

Según ha dicho, han sido "movilizaciones históricas" a las que han asistido personas que no habían votado al PP en las urnas. "Y es que somos el partido de España que más gente ha movilizado en menos tiempo en 45 años de democracia", ha presumido.

Además, Feijóo ha recordado que hace un año Ayuso le dijo que aquí tenía un "ejército" en el PP de Madrid y ha agradecido al PP de Ayuso haber estado a su lado "en los momentos más importantes y más felices" pero también "en los momentos más duros". "Nada de lo que necesita nuestro país sería posible sin contar con tantos soldados, con tantos afiliados, con tantos diputados, con tantos concejales como ha ofrecido Madrid", ha indicado.

Además, ha puesto en valor los resultados cosechados por el PP de Madrid en las elecciones del pasado 28 de mayo asegurando que ya no le dan importancia a los éxitos conseguidos cuando hace un año en esa misma cena "soñaban" con lo que han logrado este 2023. "Parece que conseguir mayoría absoluta está chupado", ha apostillado.

Feijóo ha reconocido que en 2023 han marcado "récords francamente importantes" porque se ha "convertido en el primer presidente del Partido Popular que a la primera ganó las elecciones" pero es también el "primer presidente y candidato a la Presidencia del gobierno que después de ganar" no está en Moncloa.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/826864/1/feijoo-llama-pp-movilizarse-comicios-2024

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06