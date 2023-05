VÍDEO: Feijóo llama a los votantes de Vox, Cs y PSOE a concentrar el voto en el PP para echar a Sánchez y Puig

"No vamos a tener otra oportunidad", clama ante una abarrotada plaza de toros de Valencia con 12.000 personas, su mitin más masivo en esta campaña

VALENCIA, 21 (OTR/PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo en Valencia a los votantes de Vox, Ciudadanos y PSOE para que apoyen al PP en las elecciones del 28 de mayo, de forma que así puedan lograr el "cambio" y echar a Pedro Sánchez de Moncloa y a Ximo Puig del Palau de la Generalitat. Tras asegurar que "huele a cambio", ha insistido en que hay que "unir" el voto en torno al Partido Popular para poner fin al "sanchismo" y acabar con una política "infantil", "caótica" y "divisiva" máxime cuando, según ha proclamado, no van a "tener otra oportunidad".

"Que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y a Puig sino para defender la historia, las tradiciones de la Comunidad Valenciana, que es uno de los pueblos más históricos de España. No avalemos a aquellos que no lo merecen, avalemos al pueblo de Valencia", ha proclamado ante los más de 12.000 afiliados y simpatizantes que se han concentrado en la plaza de toros de Valencia, su mitin más multitudinario en esta campaña.

El PP ha elegido el coso valenciano, símbolo de la época de las mayorías absolutas del PP, para darse este baño de masas en pleno ecuador de la campaña electoral y arropar a sus candidatos a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía, María José Catalá.

AGRADECE EL "ESFUERZO DE MOVILIZACIÓN" EN LA PLAZA DE TOROS

De hecho, Feijóo ha arrancado el acto agradeciendo ver la plaza de toros "llena hasta la bandera" y ha dicho que este esfuerzo de movilización no lo van a "olvidar" porque es una "inyección de moral" para la última semana de campaña. Además, ha recordado que él también llenó la plaza de toros de Pontevedra en 2009 y llegó por primera vez a la Xunta.

"Ya sabéis que la historia se repite siempre, o al menos casi siempre. Así que igual que un tal Feijóo consiguió ganar por primera vez después de la plaza de toros de Pontevedra, un tal Mazón va a ser presidenta de la Generalitat después de la plaza de Toros de Valencia. No tengáis duda", ha proclamado, para añadir que lo están comparando con el acto de Pedro Sánchez este mismo sábado en Valencia y están "muy nerviosos".

El líder del PP ha indicado que José María Aznar y Mariano Rajoy ya le dijeron hace unos días que si el partido era capaz de "volver a llenar la plaza de toros de Valencia" le irá bien el 28 de mayo. "Y yo digo no sólo nos irá bien sino que esto acabará bien. Acabará en victoria y acabará en cambio", ha enfatizado ante un público entregado que le gritaba 'presidente, presidente'.

"HUELE A CAMBIO" Y LAS URNAS VAN A HABLAR "CON CLARIDAD"

Tras asegurar que percibe "ilusión" de la gente en su tour por España, Feijóo ha sentenciado que "huele a cambio" en Valencia y en otras provincias y es un "cambio tranquilo, sin revancha y sensato". "Estoy viendo movilización y estoy viendo ganas, ganas de ganar", ha apostillado.

A renglón seguido, ha contrapuesto los actos abiertos del PP a los de sus "rivales", que se "encierran" y no están a "pie de calle". A su entender, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos presume de ser el Gobierno de la gente pero "no quiere estar con ella" y están "alejados de la realidad". "Oye que un presidente de izquierda le tenga miedo a la calle es que debe de estar haciendo las maletas ya porque a la calle no se le tiene miedo", ha agregado.

En este sentido, ha avisado que por mucho que les manden "callar", las urnas van a hablar "con claridad, con precisión y con determinación" después de que el presidente del Gobierno, ha dicho, se haya dedicado esta legislatura a incumplir sus promesas y mentir.

REITERA LA CANCIÓN INFANTIL 'VAMOS A CONTAR MENTIRAS, TRALARÁ"

Como hizo este sábado en Sevilla, ha enumerado algunas de las cuestiones en las que Sánchez ha faltado a su palabra, interactuando con el público a través del estribillo de la canción infantil 'Vamos a contar mentiras, tralará". "Vamos a cantarla muy poquito", ha dicho a los asistentes que han coreado 'tralará' ante cada una de sus declaraciones.

Así, ha recordado que Sánchez dijo que no pactaría con Podemos, ni con Bildu. "Y cuando vuelva a presumir por la mañana y por la tarde de alguna medida que se inventa, (tralará, gritaban desde el público)". De hecho, ha dicho que si siguen así hasta en los mítines del PSOE se va a cantar "tralará" y ha advertido de que si alguna vez a él le pasa lo mismo que al jefe del Ejecutivo "en 24 horas" presenta su dimisión.

El jefe de la oposición ha afirmado que la mayoría "quiere un cambio" en España para "dejar atrás el sanchismo y recuperar los valores que están dilapidando". Según ha añadido, ese cambio también lo quieren en Valencia, "que se escribe con V de victoria"

Tras asegurar que "nada está ganado y nada está perdido", ha apelado de nuevo al voto útil en torno al PP porque es "imprescindible unir el voto en torno al Partido Popular". "Si quieres cambio, concentra el voto en el Partido Popular", ha resaltado, para avisar de que ésa es la única manera de decir "basta ya de despropósitos, de mentiras y de engaños".

VE UNA "PROLONGACIÓN DEL SANCHISMO" EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Aparte de votar, ha proseguido, es importante "acertar con el voto" para poner fin a cinco años de una política "dañina, infantil, caótica, irresponsable, ineficaz y divisiva" tanto en España como en la Comunidad Valenciana, donde hay una "prolongación del sanchismo".

"Si no perdonáis que más de 1.000 violadores hayan vistorebajadas sus penas y más de 100 estén en las calles, vota; si noqueréis beneficiar a corruptos, vota; y, por supuesto, si te indigna el sanchismo y que el sanchismo no rompa con Bildu, vota", ha agregado.

"Pero ¿por qué tenemos que conformarnos con que se den decenas de contratos familiares en la Generalitat de Valencia sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia? ¿Por qué tenemos que conformarnos con los escándalos de menores que han llenado la prensa nacional de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana", se ha preguntado.

Feijóo ha afirmado que el voto es el "arma" más poderosa de la democracia y ha apelado a los votantes de PSOE, Cs y Vox. "El voto es nuestra oportunidad, no vamos a tener otra oportunidad", ha aseverado, para pedir el voto a todos los españoles que quieren que España "vaya mejor".

Según ha explicado, se trata de unir el voto en torno al PP para "hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio", tanto en España como en la Comunidad Valenciana". Y por primera vez ha llamado explícitamente a los electores de Vox y Cs, dado que hasta ahora sus principales mensajes se han destinado a los electores socialistas.

MAZÓN TAMBIÉN PIDE "NO DIVIDIR ESFUERZOS"

Unos minutos antes, Mazón también ha apelado a "no dividir esfuerzos" y a "concentrar" el voto en el PP porque "la unión multiplica y la división se divide". "La división nos aleja del cambio que ya necesitamos, que ya estamos tocando con la punta de los dedos", ha aseverado, llamando a personas de "sensibilidades distintas" y de "distintas procedencias".

Mazón y Catalá han expresado su apoyo a Feijóo en la carrera de las generales. "Es verdad que el cambio en España empieza en la plaza de toros y en la Comunidad Valenciana. El domingo tendremos un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcón", ha proclamado Mazón. Por su parte, Catalá ha señalado que "Valencia será el talismán de Feijóo para que gane las elecciones generales".

