VÍDEO: Feijóo felicita a Puigdemont por la resolución del Abogado General pero pide acatar también las adversas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar haya respaldado a Puigdemont, respecto al recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerle como eurodiputado, y le ha pedido que también acate las resoluciones judiciales desfavorables.

"Felicito a todos aquellos que tienen resoluciones favorables y espero que se sometan también a las resoluciones de otros tribunales aunque no les sean favorables", ha afirmado Feijóo en declaraciones junto con el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, en la Fuliola (Lleida).

El dirigente popular ha afirmado que cree en el Estado de Derecho y que por tanto acata "las resoluciones de cualquier tribunal o de cualquier órgano jurisdiccional", y ha reiterado que le gustaría que el independentismo hiciese lo mismo.

"Y que no insulten a los jueces. Yo no voy a insultar a ningún juez, me guste o no me guste su fallo", ha añadido el líder del PP.

El dictamen del Abogado General del TJUE contradice una sentencia previa en primera instancia de julio de 2022, cuando el Tribunal General de la UE consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

