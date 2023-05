VÍDEO: Feijóo ve al PP como "único reducto" constitucionalista y apela al votante del PSOE

Avisa al Gobierno que el PP no se va a callar ante la "provocación" de Bildu: "Nos repugna que lleve a asesinos en sus listas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes al PP como el "único reducto que le queda a los constitucionalistas" y ha llamado a los votantes del PSOE a "tomar nota" de las actuaciones del "sanchismo" y de sus pactos con Bildu en esta legislatura para rebelarse en las urnas el próximo 28 de mayo.

"Estas elecciones no deben servir para lavar la conciencia de nadie. Al contrario, deben de servir para tomar nota de todo lo que han hecho y que España vuelva a ser un país con conciencia", ha declarado Feijóo en un acto en Valladolid para arropar al candidato a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, en el que también ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco. Antes del mitin, han dado un paseo por la ciudad.

Como ya hizo esta mañana en Toledo, Feijóo ha criticado que el "sanchismo se calle" ante la presencia de terroristas en las listas de Bildu cuando se trata de una "provocación inaceptable". Por eso, ha dicho que le "repugna" que el "sanchismo se calle".

"A todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno de ellos, conviene hacerles una pregunta. ¿De verdad os vais a callar?", ha interpelado, para subrayar que deberían tener un "ápice de dignidad para decir 'o rompemos con Bildu o nos vamos del PSOE'.

"No se puede aceptar en nombre del Estado, en nombre de la democracia, en nombre de la dignidad de las víctimas, en nombre de la policía y de la Guardia Civil y de la democracia española, esta ignominia. No la vamos a aceptar. Para eso estamos, para decir lo que otros no se atreven", ha avisado.

En este sentido, ha subrayado que el PP sí que lo va a denunciar "alto y claro, en nombre de millones de votantes del PSOE": "Nos repugna que Bildu lleve a asesinos en sus listas de las elecciones". El PP lleva dos días golpeando al Ejecutivo de Sánchez con este asunto, en el que Vox ha dado un paso más al registrar una iniciativa para que se aplique la Ley de Partidos y el Congreso inste a la ilegalización de Vox. Por ahora, los 'populares' han evitado entrar a valorar ese paso de los de Santiago Abascal.

CONTRAPONE EL "MIEDO" DE SÁNCHEZ CON LA "ILUSIÓN" DEL PP

Feijóo ha contrapuesto el "miedo del PSOE de Sánchez" con la "ilusión del PP" que ven en la calle y ha recalcado que el 28M "va a ser recordado en el calendario político de la democracia española". "Y tenemos que escoger entre una política que llevamos sufriendo durante cinco años, con frivolidad, populismo, radicalismo e independentismo, o un cambio para volver a hablar de las cosas importantes", ha enfatizado, para añadir que "para hacer el cambio real" la única papeleta es la del PP.

Como lleva exponiendo en sus últimos discursos, ha enumerado el "sinfín de razones" que, a su juicio, hay para "derogar el sanchismo", empezando por las consecuencias de la ley del 'sólo sí es sí', que ha calificado como la "ley más ignominiosa de la democracia española".

Feijóo ha recordado los pasos de Sánchez esta legislatura como los indultos a los condenados por el procés, la derogación del delito de sedición o "rebajar las penas por corrupción", cuestiones que, según ha dicho, no son "prioridades" de los ciudadanos. De hecho, se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría" está "cansada de los errores, cesiones y desmanes del sanchismo" y "todavía más cansados en que nadie haga nada para evitarlo".

En este punto, ha criticado que los 'barones' del PSOE no levanten la voz en el Comité Federal del partido sino que guardan "silencio" ante las actuaciones del jefe del Ejecutivo. "Todos los candidatos de Sánchez son responsables de los efectos del sanchismo. Todos se han cruzado de brazos ante cada vergüenza en el Congreso y en el Senado", ha manifestado, para añadir que por eso "merecen la misma derrota" el 28M.

VE EL 28M EL "INICIO DEL CAMBIO TRANQUILO"

En una tarde pasada por agua ante decenas de militantes del PP de CyL, el jefe de la oposición ha asegurado que quiere convertir el 28M en el "inicio del cambio tranquilo y sereno", y ha puesto en valor la gestión económica que hicieron en 1996 y en 2011 los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, que se fueron de Moncloa "con una España mejor que cuando llegaron al Gobierno".

Feijóo ha pedido a los suyos que vuelvan a unir a la gente en las urnas en torno al PP, un "gran partido" que "nació con la Constitución y no ha tenido más objetivo que apuntalarla y que se cumpla en todo el territorio". "Hoy somos el único reducto que le queda a los constitucionalistas", ha proclamado ante un público entregado que le ha gritado en varias ocasiones 'presidente, presidente'.

También se ha referido al viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos para verse con el presidente del país, Joe Biden, y ha recalcado que "todos los barones del PSOE" están haciendo mítines "mañana, tarde y noche" aprovechando que está fuera de España.

A renglón seguido, ha echado en cara al presidente del Gobierno que no informe al PP de asuntos de Estado, como "cambiar la política de consenso en los países del Magreb" o de los acuerdos firmados con EEUU, como "ampliar los buques de guerra en la base de Rota".

SE COMPROMETE CON EL SOTERRAMIENTO DEL TREN EN VALLADOLID

El líder del PP, que ha dado las gracias a los afiliados de CyL por haberle recibido "con este agua", ha dicho que le gustaría esa lluvia "en todos los lugares" porque "España tiene sed y está cansada" y les trasladan que esta vez "no pueden fallar".

A renglón seguido, ha elogiado a su candidato en Valladolid y ha subrayado que tiene "más experiencia que la mayoría de los ministros de España" y cuenta con un proyecto. Dicho esto, se ha comprometido en Valladolid a afrontar el soterramiento del tren y "transformar la ciudad".

