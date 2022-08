VÍDEO: Feijóo: "Cinco años de Sánchez es muchísimo tiempo. Pero diez años, creo que España no lo soporta"

Admite que derogará leyes de Sánchez si llega a Moncloa pero buscará pactos: "Cuando vuelva el PSOE, hablaremos con el PSOE".

Acusa al jefe del Ejecutivo de buscar "aislar" al PP y practicar "con una crudeza enorme" el espíritu del Pacto del Tinell.

Marca distancias con Vox, se erige en "única alternativa" y asegura que su objetivo es "recuperar las grandes mayorías de Aznar y Rajoy"

SANTIAGO, 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los españoles no se pueden "fiar" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de intentar "arrinconar" y "aislar" a su partido, practicando con una "crudeza enorme" el espíritu del Pacto del Tinell que en su día promovieron socialistas e independentistas catalanes durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. No descarta que al final se adelanten las elecciones generales y advierte de que el país no aguantaría una década con Sánchez gobernando.

"Cinco años de Sánchez, es muchísimo tiempo. Pero nueve años de Sánchez, diez años de Sánchez, una década de Sánchez, creo que España no lo soporta", sentencia Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press en Santiago de Compostela, coincidiendo con el arranque del curso político.

El jefe de la oposición asegura que su objetivo es "recuperar las grandes mayorías" de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y recalca que el PP elegido en el Congreso de Sevilla --que sustituyó a la dirección de Pablo Casado-- no ha venido "a crispar, tensionar o destruir". "Nosotros hemos venido a aportar. Oposiciones en España sobran, alternativa solo hay una. Y nosotros queremos que los españoles nos vean como la única alternativa", afirma.

DEROGACIÓN DE LEYES SI GOBIERNA

Feijóo ya anticipa que "por supuesto" que derogará leyes del Gobierno socialista, como la de Memoria Democrática, y también llevará a cabo "cambios" en normas clave. "Las políticas educativas las tenemos que cambiar. Las políticas de memoria democrática las tenemos que cambiar. En la Ley Trans no están de acuerdo ni las feministas ni los colectivos a los que van destinados; es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria del Gobierno que se impone a la sociedad española", avanza.

En materia educativa, censura que la política de Sánchez consista en "igualar por abajo" y que se pueda pasar de curso "con independencia del número de suspensos". Y se muestra especialmente crítico con la Ley de Memoria Democrática tras el pacto con Bildu. "Creo que el presidente del Gobierno de un país nunca puede perder la dignidad. Y la nación todavía menos. Memoria y democracia es incompatible con Bildu. 960 asesinatos, 10.000 heridos, más de 300 asesinatos sin esclarecer", señala.

El líder del PP asegura que si gobierna apostará por hablar con el PSOE de "los grandes asuntos" que afectan a temas de Estado, si bien admite que el Partido Socialista que él ha conocido cuando estaba al frente de la Xunta "ha desaparecido en el Gobierno de España" y ahora "es el partido de Sánchez".

"Cuándo vuelva el PSOE, hablaremos con el PSOE. Hay presidentes autonómicos socialistas con los que se puede hablar. Es que lo he hecho durante trece años", recuerda, para añadir: "Lamentablemente hoy el Partido Socialista no es que haya mutado, es que simplemente hoy no es un partido reconocible en el espectro electoral".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Feijóo rehúsa hacer en este momento una relación de las normas que podría derogar si gobierna, pero anuncia que en el programa electoral del PP "aparecerán todas". A su entender, lo que toca ahora es explicar a los españoles la "situación atípica" que vive el país porque "España se merece un Gobierno mucho mejor que el que tiene". "Hagamos pedagogía. Esto no es una cuestión de cambiar por cambiar. Esta es una cuestión de volver otra vez a los consensos básicos", apostilla.

"AISLAR SIEMPRE AL CENTRODERECHA"

El jefe de la oposición lamenta que partidos como Bildu o ERC tengan la llave de la gobernabilidad y alude a lo ocurrido esta semana en el quinto aniversario de los atentados de Barcelona. "¿Cómo es posible que el Gobierno esté gobernando con los mismos partidos que estaban responsabilizando al Estado de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils? ¿Cómo es posible esto? Y esto se considera como un hecho más, como un sinsentido más. Tenemos tantos sinsentidos que ya forman parte de nuestra actualidad política", afirma.

Además, denuncia la tensión permanente en la coalición de PSOE y Podemos y dice que "no ha visto un Gobierno con tantas divisiones" como éste en la democracia española. "Está dividido en política nacional y de interior, en política de inmigración, en política exterior, en política económica, en política de gestión e incluso del ingreso mínimo vital. En la política de la OTAN y el gasto de Defensa. Insisto, no estoy haciendo una crítica, se lo aseguro, estoy haciendo una crónica de mi país", proclama.

Feijóo recrimina a Sánchez que haya buscado "aislar al centroderecha" porque llegar a pactos con el PP "incomodaría al propio Gobierno y a sus socios parlamentarios". "Es decir el Pacto del Tinell suscrito por el Partido Socialista Obrero Español con Zapatero se ha aplicado en toda España con una crudeza enorme, especialmente en las Cámaras, en el Parlamento, de forma que 'no vamos a pactar nada con el PP'", denuncia, para resaltar que él apuesta por "reconciliar las políticas nacionales con los partidos nacionales".

VOX Y LA BATALLA CULTURAL

Feijóo, que lleva cinco meses liderando el PP, reconoce que "las mejores encuestas dan al PP más de 150 escaños" pero se muestra prudente porque los sondeos y las urnas son "dos realidades distintas". "Mi objetivo es recuperar las grandes mayorías de Aznar y de Rajoy", asevera, al ser preguntado por la posibilidad de que necesite a Vox para gobernar.

Ante los reproches que le lanza el partido de Santiago Abascal asegurando que solo apuesta por la gestión pero no por la batalla cultural, recuerda que un Gobierno "tiene como función gobernar un país". "Yo no pienso luchar contra nadie, yo pienso defender a mi país y defender a mi país es defender a la mayoría de los españoles. Por tanto, esto no es una trinchera, esto es un partido político que se pone a disposición de la mayoría de los españoles", declara.

Al ser preguntado si cree que Sánchez agotará la legislatura o optará por un 'superdomingo' electoral en mayo, junto a autonómicas y municipales, Feijóo pronostica que eso "lo decidirán entre Sánchez y Tezanos", pero no descarta que pueda barajar también hacerlas conjuntamente.

"¿Si va a utilizar el mayor reconocimiento social y la mayor hechura política de los presidentes autonómicos y de muchos alcaldes del PSOE en mayo para intentar colar las elecciones generales?Me imagino que lo puede estar pensando. Que a los presidentes socialistas y los alcaldes socialistas les guste coincidir en este momento con las elecciones generales, los que yo conozco, no", afirma.

Eso sí, admite que Sánchez también puede apostar por "agotar la legislatura" para ver "si las cosas cambian" y empieza a crecer el "aprecio social" por su persona. Sin embargo, recuerda los precedentes de cuando dijo hace un año que no haría crisis de gobierno y la hizo pocos días después; o cuando prometió en la campaña electoral de 2018 que no gobernaría con Podemos y al final acabó pactando con Pablo Iglesias. "No tenemos al presidente del Gobierno, lamentablemente, del que los españoles nos podamos fiar".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/692912/1/feijoo-cinco-anos-sanchez-muchisimo-tiempo-diez-espana-no-soporta

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06