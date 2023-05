VÍDEO: Feijóo carga contra el PSOE ante los "presuntos fraudes" en Melilla y Mójacar y se abre a más garantías al votar

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el PSOE ante los "presuntos fraudes" electorales en Melilla y Mojácar y ha afirmado que se trata de "supuestos muy graves" que les "avergüenzan" y "repugnan" como españoles y demócratas. Dicho esto, se ha abierto a introducir más garantías legales en el sistema español en el voto que se deposita en las oficinas de correo.

"Si hemos de revisar para garantizar cuando se lleva el voto a las oficinas de correos mayor identificación, como ha adoptado la junta electoral en Melilla, deberemos revisarlo en las próximas semanas", ha declarado Feijóo en un acto en Valencia.

A renglón seguido, el líder del PP ha exigido "responsabilidades" a los partidos que tienen que ver con lo ocurrido y que "no es un error" sino "un fraude". Así, en primer lugar, ha reclamado a los socialistas "romper" ya con Coalición por Melilla y comprometerse a que no volverán a pactar con ellos tras los comicios. Además, les ha pedido que valoren "si procede o no seguir" con la lista de Mójacar en las elecciones.

Dicho esto, el líder de los 'populares' ha pedido a los ciudadanos que acudan a "votar masivamente" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo para que "no se vuelvan a repetir estos fraudes que sonrojan a cualquier demócrata".

