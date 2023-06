VÍDEO: Feijóo anuncia un Ministerio de Cultura en caso de ser presidente: "La cultura tendrá rango ministerial"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes 30 de junio que la cultura "tendrá rango ministerial" en caso de que llegue a la presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales, añadiendo además detalles del que sería su ministro cultural.

"Voy a hablar de mi futuro Ministerio de Cultura, que no será como el de Sánchez, en el que han pasado cuatro ministros en cinco años sin proyectos, estabilidad o continuidad", ha avanzado el político 'popular' durante un acto en Madrid en el que ha presentado las líneas culturales de su partido.

El futuro del Ministerio de Cultura está en el foco del debate respecto al PP, especialmente tras las palabras del propio Núñez Feijóo, quien propuso en una entrevista reducir algunos ministerios como el de Igualdad o el de Cultura. "No puedo callarme ante una política que no me gusta y no creo, si hay políticas, ministerios y actitudes que han sido negativos y no han sido útiles a los españoles, mi deber es decirlo y cambiarlo", ha aclarado.

Antes de su intervención, el exministro César Antonio Molina le había reclamado al líder popular esta propuesta. "Semper ya me había dicho que lo ibas a pedir de forma directa y este discurso estaba escrito y no lo voy a cambiar", ha bromeado Feijóo, apuntando de esta manera que era una decisión tomada previamente.

"La cultura tendrá rango ministerial, pero mi Ministerio no será una cartera vacía de contenido, que sirva como carro de consolación o arreglo de equilibrios territoriales de mi partido. Ni tampoco una herramienta que el ministro utilice para solucionar problemas políticos del presidente: servirá solo a la cultura de nuestro país", ha apuntado.

Entre las características que tendrá el ministro de cultura, ha avanzado que será alguien que "tendrá la mano tendida al sector, a los creadores, industria o trabajadores, para tener contacto permanente y proponer soluciones a la precariedad que asola a amplias capas de trabajadores".

Asimismo, ha apostado por que su posible ministro cultural introduzca "mecanismos de diálogos con todas las administraciones", además de "aportar una visión de Estado para entender la cultura en toda su dimensión". "Dirigirá un ministerio de verdad, con políticas útiles, de presente y futuro y que potencie la creatividad de nuestros autores", ha remarcado.

En un acto arropado por César Antonio Molina, exministro de Zapatero y que ha pedido el voto para él, Marta Rivera de la Cruz, número dos del PP en la lista al Congreso de los Diputados por Madrid o el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, Feijóo ha desarrollado también otros puntos dirigidos a políticas culturales.

"Promoveremos una estrategia para la proyección exterior de España a través de la cultura, porque somos una desaprovechada potencia cultural", ha remarcado. Además, ha defendido al Instituto Cervantes, como el "mayor polo cultural del mundo" y pieza clave de su proyecto.

Además de un apoyo expreso a la industria audiovisual y tecnológica, ha adelantado una nueva Ley del Mecenazgo y la potenciación del turismo cultural. En el acto han estado presentes además varios representantes del sector cultural, desde la Coalición de Creadores a FECE, pasando por el gremio de editores, promotores musicales o representantes del toro de lidia.

