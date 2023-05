VÍDEO: Feijóo acusa a Sánchez de viajar a EEUU para hacerse "una foto" con Biden y "tapar asuntos domésticos"

Dice que le daría "vergüenza" que en ese país le pregunten por qué Podemos está en contra de los acuerdos de Defensa o ayudar a Ucrania

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de viajar a Estados Unidos para hacerse "una foto" con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha recalcado que la agenda internacional no debería "utilizarse para tapar asuntos domésticos". Dicho esto, ha recalcado que a él le daría "vergüenza" estar en la Casa Blanca y que le preguntaran por la postura diferente de sus ministros de Podemos en asuntos como la ayuda a Ucrania o los acuerdos en Defensa firmamos con Estados Unidos.

"La agenda internacional no debería utilizarse para tapar asuntos domésticos y tampoco debería usarse simplemente para sacar una foto. Debe servir para algo más y espero que sirva para algo más", ha declarado Feijóo en Toledo en un mitin ante unos 600 militantes del PP --según fuentes del partido-- que han asistido a este primer acto de campaña en la capital manchega.

El jefe de la oposición ha asegurado que si a Sánchez le "va bien" en su visita a Estados Unidos él se alegrará porque "eso será bueno para los españoles", si bien ha dicho que no se alegra de que haya sido el presidente español "que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca".

UNA CITA EN LA CASA BLANCA SIN UNA AGENDA "CONOCIDA"

El presidente del PP ha criticado que Sánchez haya viajado a Estados Unidos sin una "agenda concreta y conocida por los españoles", al tiempo que ha criticado que no vaya a "comparecer después" en la Casa Blanca en una rueda de prensa conjunta con Biden.

A renglón seguido, Feijóo ha puesto el foco en las diferencias que hay en el seno del Consejo de Ministros entre PSOE y Unidas Podemos en relación con Estados Unidos. "Me daría vergüenza viajar a Estados Unidos y que me pregunten por qué ministros del Gobierno están en contra de los acuerdos de Defensa con Estados Unidos", ha proclamado.

De la misma manera, ha dicho que a él le daría "vergüenza" viajar a Estados Unidos y que le pregunten por qué sus ministros están "en contra de las ayudas al pueblo ucraniano" o que le pregunten "por qué el presidente cambia la política del Sáhara" y hay ministros de Podemos que "felicitan al Frente Polisario".

Por eso, ha recalcado que el PP y él "nunca van a hacer lo que hace Pedro Sánchez". "Me daría vergüenza presidir un Gobierno cuyos integrantes dañan el prestigio de la nación", ha aseverado, para advertir que tener ministros que están en contra del presidente y al revés es también una de las razones para "derogar el sanchismo".

"LOS SOCIALISTAS SE HAN LIBRADO DE SÁNCHEZ EN SUS MÍTINES"

En un acto en el Parque de la Vega, con vistas a la muralla, donde ha arropado al candidato a la Presidencia de la región, Paco Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, Feijóo ha recalcado que con ese viaje de Sánchez a Estados Unidos "los socialistas se han librado de Sánchez en sus mítines".

"Los candidatos del PSOE están muy contentos de que Sánchez no esté en sus mítines y Sánchez está muy contento porque no tiene a gente. Está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos que aquí, en las calles de Toledo. Es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar lo que los españoles necesitan", ha proclamado con ironía.