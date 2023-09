VÍDEO: Feijóo acusa al PSOE de ser cómplice de la "indignidad" de Sánchez a dos días de la investidura: "Eso no se votó"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo a los españoles que no votaron un cambio en el régimen constitucional y ha cargado duramente contra el PSOE por ser "cómplice" de la "indignidad" que pretende Pedro Sánchez por seguir en Moncloa.

"No hay consentimiento de los españoles para dejar de ser una nación de ciudadanos libres e iguales", ha proclamado en el acto del PP contra la amnistía en la Plaza de Felipe II que ha reunido a unas 60.000 personas, según fuentes del PP. En la convocatoria han participado también los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A dos días de su debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha advertido a Sánchez que si quieren discuten en sede parlamentaria si los españoles han votado ese cambio o no en el régimen constitucional. Según ha añadido, el PP no va a "negociar los fraudes" y ha criticado que se "disfracen" con "eufemismos".

"Desde luego no que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles fue un cambio en el régimen constitucional. Eso no se votó, eso es un fraude agravado y reiterado por la misma persona" ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso.

"LOS ESPAÑOLES NO SON TONTOS"

Tras agradecer a Vox, UPN y CC el apoyo que le van a prestar en la investidura, ha pedido al Gobierno de Sánchez que no tomen por tontos a los españoles porque "no son tontos". "No tragamos con eso. Lo que hacen solo tiene un hombre: indignidad", para acusar al PSOE de ser "cómplice" de la "cacicada" que pretende Sánchez.

Ante un auditorio entregado, que ha coreado 'presidente, presidente' en varias ocasiones, Feijóo ha resaltado que el PP no va a renunciar a sus principios por llegar al Gobierno y le "cueste lo que le cueste" va a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales.

En este sentido, ha indicado que "pasará Pedro Sánchez" y pasará él también pero lo que queda es lo que hacen. "Allá él como quiere ser recordado en la historia de nuestro país", ha espetado al jefe del Ejecutivo en funciones, para asegurar que él lo tiene "muy claro" porque se debe "exclusivamente al conjunto de los españoles".

"Pasaré o no por la Presidencia del Gobierno ahora o pronto, pero en lo que a mi respecta lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad", ha finalizado su discurso. El partido ha puesto broche final al acto con el himno de España.

