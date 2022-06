VÍDEO: Espadas: Los andaluces "despertarán" el 19J a Moreno del "sueño" de la mayoría absoluta y lo mandarán "a casa"

MARMOLEJO (JAÉN), 7 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio)

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha augurado este martes que, en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, los andaluces darán "un meneo" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que está "dormido", y lo van a despertar del "sueño" de gobernar con una mayoría absoluta, instándole a que se vaya "a su casa".

Así lo ha indicado el candidato socialista durante su intervención en un mitin en Marmolejo (Jaén) con el que ha terminado su agenda de actividades de la quinta jornada de la campaña electoral de los comicios andaluces del 19 de junio, que arrancó en Sevilla y ha continuado por la provincia de Jaén.

Espadas ha comenzado reivindicando que a los socialistas les gustan las campañas electorales, y criticando que "algunos no querían que hablásemos, que no hubiera ni campaña" para estos comicios, y "pasar de un sueño a otro", del de alcanzar el Gobierno de la Junta, como lograron los 'populares' tras las elecciones de diciembre de 2018, pese a "perder" esos comicios y merced a su pacto con Ciudadanos (Cs) y al apoyo de Vox a la investidura de Moreno, al de "gobernar con una mayoría absoluta".

Pero el candidato socialista ha advertido de que "para soñar tienen que quererlo los andaluces", quienes "el 19 de junio le van a dar un meneo al que está dormido", en alusión a Juanma Moreno, "y le van a decir que 'despierta ya y vete a tu casa'", porque "no ha sabido aprovechar su oportunidad de gobernar para hacer algo que merezca la pena y por el que puedas defender tu gestión".

Antes que Espadas han intervenido en este mitin, al que se calcula que han asistido más de 250 personas, el alcalde de Marmolejo, el socialista Manuel Lozano; la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista socialista por la provincia, Ángeles Férriz, y el secretario general del PSOE provincial de Jaén, Francisco Reyes, quienes se han centrado también en llamar a la movilización de los socialistas para lograr la victoria en la cita con las urnas del 19 de junio.

Juan Espadas, que ha comenzado recordando que en Marmolejo fue donde celebró su último acto de la campaña de las primarias a la candidatura socialista a la Junta de la que ahora se conmemora un año, ha augurado que desde este municipio "nos vamos a ir todas y todos a San Telmo", el palacio sevillano sede de la Presidencia del Gobierno andaluz.

Espadas ha querido hacer en este mitin un "balance de gestión para pedir la confianza de nuevo" a los asistentes, y ha subrayado que ha llegado a este punto de la campaña electoral "después de haber escuchado durante meses" a ciudadanos y de haber recorrido "miles de kilómetros", porque era su "obligación" y había asumido "ese compromiso" con el partido.

Ha reivindicado al PSOE-A como "el partido que siempre escuchó y se echó los problemas de la sociedad andaluza sobre sus hombros", y ha expresado su deseo de que, en esta campaña, los socialistas andaluces recuperen "el orgullo" de llamarse así, que "no hemos perdido nunca, pero algunos han puesto en discusión", según ha apostillado.

ALUSIONES AL DEBATE DE RTVE Y A OLONA

Espadas ha dedicado también parte de su intervención al debate de este pasado lunes por la noche entre los candidatos del PSOE-A, PP-A, Cs, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía, con referencias también a la cabeza de cartel de Vox, Macarena Olona, de la que, sin nombrarla, ha preguntado a los asistentes al mitin si su voz "no sonaba a otros tiempos" en los que se decía que "esto es así porque yo lo mando o yo lo digo".

"¿Sus formas, el estilo, no recuerdan a otra época de donde veníamos y de donde no queremos volver?", ha preguntado también Espadas --en alusión a la candidata de Vox-- al auditorio que le escuchaba, ante el que ha esgrimido que "quien tiene más responsabilidad que nadie de que esa persona hable así anoche, alto y claro clarito, no es ella, sino el que le abrió la puerta y prefirió elegir su apoyo para ser presidente de la Junta habiendo tenido el peor resultado de su partido en Andalucía", en referencia al candidato del PP-A, Juanma Moreno, que "ha perdido las dos elecciones a las que se ha presentado y, sin embargo, parece que lleva toda la vida de presidente", ha añadido.

Espadas ha criticado también la "famosa bajada masiva de impuestos" de la que "presume" Moreno y que "sólo ha beneficiado al 1% de la población andaluza, los que más dinero tienen", y se ha preguntado si "hacía falta", cuando lo que necesita la sociedad andaluza son "políticas sociales" e "invertir en sanidad pública", según ha opinado antes de censurar que el presidente de la Junta "se ha dedicado a hacer lo que hace la derecha".

En referencia a la sanidad pública, a la que también ha dedicado minutos en su intervención, Espadas ha alertado de que "Moreno ha reconocido que su modelo de gobierno es el de (Isabel Díaz) Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el que promueve la sanidad para "quienes se la pueden pagar" en el sistema privado, según ha continuado el candidato socialista, que ha defendido que la sanidad es "un buen motivo para decidir si queremos una sociedad progresista" a la hora de ir a votar.

Tras sostener que "si algo quedó claro" en el debate de este lunes es "qué significa la izquierda y qué significa la derecha", Espadas ha retomado su llamamiento a la movilización y a ir a votar, retomando el lema que ha adoptado el PSOE-A de que "si votamos, ganamos".

LLAMADA A "REBELARSE CONTRA LA DERECHA"

Para llamar a las urnas, el candidato socialista ha manifestado que "no podemos permitir un gobierno que le falte el respeto a la gente, a las personas con discapacidad, a víctimas de violencia de género o a empleados públicos", y ha reiterado que "necesitamos una movilización, que los andaluces hagan lo que el 28 de febrero de 1980, rebelarse contra la derecha, la España en blanco y negro".

Espadas ha llamado a la movilización específicamente en la provincia de Jaén, que "sabe muy bien lo que fue esa derecha, que sabe muy bien lo que son los señoritos de toda la vida", y ha pedido a los jiennenses "que no os engañen" con la idea del "cambio real, que es el cambio para volver a entonces", a esa época anterior.

Frente a ello, el candidato del PSOE-A ha augurado que lo que los socialistas van a conseguir el 19 de junio "es que Andalucía siga adelante y progrese", y ha llamado a "votar por los jóvenes, las mujeres, por una sanidad pública mejor, una educación pública que no falte en ningún pueblo, por los mayores, por mejorar sus cuidados y la dependencia". "Vamos a votar por Andalucía y a votar al PSOE", ha concluido exclamando.

Espadas ha participado en este acto público en Marmolejo tras mantener en Andújar (Jaén) un encuentro con colectivos vecinales y de los ámbitos de la salud y la educación, en el que ha respondido a preguntas de los asistentes y en el que también ha estado acompañado por Ángeles Férriz y Francisco Reyes.

