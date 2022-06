VÍDEO: Espadas buscará en el primer debate a seis "centrarse" en Moreno, que pasa "de puntillas" por la campaña

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha avanzado que en el primer debate entre los seis principales candidatos a la Junta de cara a las elecciones del 19 de junio buscará "centrarse" en el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, a su juicio, está pasando "de puntillas" por la campaña electoral que arrancó el pasado viernes, 3 de junio, en Andalucía.

En unas declaraciones a los medios, Juan Espadas se ha pronunciado así a unas horas del inicio del debate entre los candidatos del PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía que se emitirá a partir de las 22,05 horas de este lunes en Radio Televisión Española (RTVE).

El candidato socialista ha recordado que le "hubiera gustado tener un 'cara a cara'" con Juanma Moreno porque "al final esto va de él o yo, y creo que los andaluces hubieran agradecido haber tenido más tiempo para haber debatido con él propuestas concretas del futuro de Andalucía".

De esta manera, y aunque valora que "con el resto de candidatos tendremos la oportunidad de debatir, aunque con tiempos más tasados", Espadas ha avanzado que pretende centrarse "bastante" en Juanma Moreno, que "pasa de puntillas en esta campaña", dando a entender que "si no hubiera campaña, mejor que mejor", y queriendo dar "ya todo por sobre entendido".

Frente a ello, el líder socialista ha aseverado que "no se puede presentar como moderado alguien que, cuando ha hecho política en Andalucía, en vez de dedicarse a gestionar bien los recursos que teníamos, se ha dedicado a confrontar" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "sigue haciéndolo", según ha criticado Espadas.

Ha subrayado que "las elecciones en Andalucía son para hablar de los andaluces", y ha lamentado la "actitud enfermiza" de confrontación que aprecia en Moreno, que "demuestra que no está pensando en Andalucía, sino en (Alberto Núñez) Feijóo y el Gobierno de España", y que "le está faltando el respeto a los andaluces".

BALANCE DE GESTIÓN

De igual modo, el candidato socialista ha opinado que en este debate habrá que "hablar de qué ha ocurrido aquí en estos tres años y medio" de gobierno de Juanma Moreno, de "por qué Andalucía ha empeorado en la calidad de sus servicios públicos", y "por qué, a pesar de los cuentos de Moreno, no se reflejan los datos que él cuenta en la realidad de Andalucía", en relación, por ejemplo, a "la falta de proyectos estratégicos para los fondos europeos, sobre lo que no se habla", según ha apostillado.

Espadas ha añadido que le "gustaría" en este debate "hacer un balance de gestión y poder hablar realmente de propuestas", y al hilo ha puesto de relieve que está "esforzándose" por que "cada día" de campaña, "más allá de los debates y análisis políticos, y de declaraciones y contra declaraciones" que se cruzan los candidatos, "hay que mandar una propuesta cada día al menos a los andaluces".

"Si lo conseguimos hacer así es como movilizaremos realmente a los andaluces", ha manifestado el líder socialista antes de subrayar que "cualquier demócrata" debería querer "una alta tasa de participación" en la cita con las urnas del 19 de junio.

En esa línea, Espadas ha avanzado que va a "lanzar una propuesta en relación con cada uno de los temas que me preocupan", y "una por cada uno de los pilares" de los servicios públicos, en alusión a sanidad, educación y dependencia.

Además, ha considerado que se debería "hablar de empleo también, indiscutiblemente", y de como "ligar inversión pública y apuestas estratégicas y prioridades al empleo y, sobre todo, al de los jóvenes", sobre lo que Espadas reclama "una estrategia nueva y diferente", desde la premisa de que "Andalucía no ha sabido conectar, en el caso de los jóvenes, una buena formación, educación superior o Formación Profesional, con el mercado laboral".

"Debemos aceptar la realidad y plantear propuestas", ha defendido Espadas, que ha apuntado que cree que el PSOE es "el único" partido que está "poniendo a los jóvenes de protagonistas en esta campaña".

Asimismo, el candidato socialista ha avisado contra el "revisionismo legislativo" que, a su juicio, "propone la ultraderecha", y al respecto ha sostenido que "hay que hablar sobre qué administración queremos, sobre si nos vamos a cargar leyes que significan pilares y conquistas en derechos, leyes en relación con la igualdad, la memoria histórica, la diversidad o cualquier otra cuestión en la que hemos avanzado claramente en los últimos años".

Espadas ha querido dejar claro que "lo que ocurra el 19 de junio será lo que quiera Andalucía", y ha comentado que tiene "la impresión, cada vez más contrastada día a día de esta campaña, de que la gente de Andalucía quiere un cambio para recuperar un gobierno de progreso, pero no para ir hacia atrás".

DEBATE CON "RESPETO" Y SIN "DAR EL ESPECTÁCULO"

Por otro lado, Espadas ha abogado por que el debate sea "de respeto", como cree que procede entre representantes políticos, "con educación para que lo que se escuchen sean argumentos y con contenido".

En esa línea, el candidato del PSOE-A ha pedido que, "si alguien va a dar el espectáculo" a este debate, "avise antes para no ir los demás", y ha confiado en que se desarrolle un debate "serio, de propuestas, sin trazos gruesos".

"Para espectáculos como los que he visto en el Congreso o el Parlamento de Andalucía no estoy, sino para otras cosas", ha remachado Espadas antes de agregar que "pedir respeto y ofrecerlo yo me parece una regla básica entre demócratas".

Preguntado por las encuestas que se vienen conociendo en las últimas semanas de cara a estas elecciones, Espadas ha afirmado que éstas "se equivocan", y en todo caso se ha quedado con el dato de "un tercio de encuestados que dicen que aún no había decidido su voto", porque esos votos "son los decisivos para saber quién gobierna Andalucía".

El candidato socialista ha subrayado que "el Gobierno de Andalucía tiene que ser el de la mayoría social" de la comunidad autónoma, es decir, el de "las personas que tienen problemas, los trabajadores, la gente que dice que su sanidad pública está peor, que quieren una educación de calidad, que la dependencia se resuelva, más derechos para mujeres y acercarse a la igualdad con los hombres".

"Esa es la mayoría social de progreso de Andalucía, que no se identifica con la derecha ni la ultraderecha históricamente", ha enfatizado Espadas antes de concluir que Moreno "intenta esconder lo que significan sus políticas que son derechas y muy de derechas", y de aseverar que "la mayoría social se pronuncia el 19 de junio", y "votar a Juanma Moreno Bonilla es votar a un gobierno de coalición con Vox", ha zanjado el dirigente socialista.

