VÍDEO: El PP dice que la excedencia de Reynders no "cambia nada" en la mediación de la UE para renovar el CGPJ

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha sostenido este lunes que el adelanto de la excedencia del comisario de Justicia en Bruselas, Didier Reynders, no cambia nada en la mediación de la Unión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la vez que ha expresado que su formación apuesta porque estas conversaciones se hagan "independientemente" del calendario electoral.

"Seguimos comprometidos con esas conversaciones independientemente de quién sea la persona designada, no es la persona en sí, el señor Reynders u otro, sino el papel que juega la UE. Por lo tanto, no nos preocupa que el señor Reynders no vaya a continuar en ese papel, porque estamos absolutamente convencidos de que habrá otro comisario o comisaria que lo ocupe", ha proclamado Sémper en una rueda de prensa desde Génova.

Y es que Reynders ha adelantado diez días el inicio de su excedencia como comisario de Justicia en Bruselas para centrarse en su campaña para hacerse con la jefatura del Consejo de Europea, lo que deja en el aire la mediación que había asumido entre el Partido Popular y el PSOE para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este contexto, Sémper ha recalcado que "lo importante es seguir avanzando" en estas conversaciones, independientemente de si sigue Reynders u otro comisario europeo como mediador de estas negociaciones con el Gobierno.

Fuentes de 'Génova' precisan que desde el PP no han hablado con Reynders a raíz de este adelanto de su excedencia y señalan que "lo importante" es conversar con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para ver si se abre a despolitizar la Justicia.

INDEPENDIENTEMENTE DEL CALENDARIO ELECTORAL

Al ser preguntado por si prefieren reunirse la semana que viene o una vez pasado todo el ciclo electoral del País Vasco, Cataluña y las europeas, Sémper ha defendido que los compromisos del PP "son independientes del calendario electoral".

"No nos importa el momento, nos hemos comprometido a negociar y alcanzar un acuerdo y en eso estamos comprometidos", ha apostillado el portavoz de los 'populares', aunque no ha precisado una fecha concreta para estas conversaciones.

En cualquier caso, el portavoz de los 'populares' ha reivindicado la "voluntad real" de acordar los dos aspectos que están sobre la mesa. "Seguimos en disposición, la misma disposición que manifestamos cuando comenzamos con estas conversaciones, la misma disposición", ha sentenciado.

