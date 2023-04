VÍDEO: Díaz dice a Feijóo y Trias que "se acabaron las leyes de austeridad" y llama a apoyar a Colau

Defiende reducir la jornada laboral y reformar el Estatuto Básico del Empleado Público

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al candidato de Junts a alcalde de Barcelona, Xavier Trias: "Se acabaron las leyes de austeridad, estamos radicalmente hartas", y ha defendido el proyecto de la alcaldesa y candidata de Bcomú, Ada Colau.

Así se ha pronunciado este sábado en el acto 'Ganemos Barcelona' junto a Colau que se ha celebrado en el Pulau de Congressos de Barcelona y al que han asistido unas 1.600 personas.

"En estas elecciones se disputan dos modelos: uno, el de Trias, que es el del pasado, es mirar a los años 90, el de la desregulación, el de los lobbies y que manden unos poquitos" y lo ha contrastado con el de Colau, que ha equiparado al modelo de logros del Gobierno de coalición, entre los que ha mencionado la reforma laboral.

La líder de Sumar ha hecho "un llamamiento a los trabajadores a que se movilicen en defensa del proyecto de Bcomú": ha definido a Colau como una feminista, defensora de los derechos humanos y de la paz en el mundo, y ha insistido textualmente en que su modelo se emparenta con el del Gobierno de coalición.

FEIJÓO Y "CACIQUISMO"

Ha tachado de "caciquismo" el modelo de Feijóo y, que asegura que es el de la privatización, la austeridad y los recortes, y también ha avisado de que el proyecto de Trias aboga por un municipalismo que privatiza los servicios públicos y no permitiría iniciativas como impulsar una empresa pública de energía, como ha hecho el actual Ayuntamiento.

La vicepresidenta ha lamentado que sigue vigente el modelo del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro de no permitir gastar el superávit de los ayuntamientos para políticas sociales, sino que se deba destinar a pagar deuda pública: "Yo digo que de ninguna manera. Cuando hay superávit es para mejorar la vida de la gente".

"No salgo de mi asombro de lo que en esta campaña estoy escuchando. No puedo comprender cómo hay proyectos municipalistas, que no son solo los de Trias, que dicen que la apuesta de hoy pasa por crear el mayor macrocasino de Europa", ha afirmado en referencia al proyecto del Hard Rock y en alusión velada al PSC.

REDUCIR LA JORNADA LABORAL

Díaz ha recordado la huelga de La Canadiense por la que se lograron las 8 horas de jornada laboral y cree que "ha llegado el momento de hablar del tiempo de trabajo, de reducir la jornada laboral", algo que considera que se debe conseguir a través del municipalismo y la política útil y cotidiana.

Ha reivindicado que desde los municipios y el Gobierno se ha comenzado a eliminar la precariedad laboral, y ha criticado que las anteriores 52 reformas laborales iban siempre en la dirección de "precarizar más los contratos, para decirle a la gente que tenían que elegir entre un contrato de mierda o estar en el paro", algo que asegura que ha cambiado con la reforma impulsada desde su Ministerio de Trabajo.

También ha defendido que es el momento de hacer reformas en la administración pública y modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep): "Ha llegado la hora de decirle a los empleados públicos que se acabó la precariedad. Hay que emprender reformas en la administración pública para conseguir algo que ya hemos hecho en la esfera privada".

Díaz ha subrayado que "tener gente precaria en la sanidad, en las escuelas, es prestar servicios públicos de mala calidad", tras lo cual ha apostado por hacer en el sector público lo mismo que con la reforma laboral y los contratos indefinidos.

LEY DE VIVIENDA

"He visto a Ada pelear por la vivienda. Desde que llegamos al Gobierno, 'martillo pilón' con las máximas autoridades del Gobierno para conseguir lo que ahora es ley", ha dicho en referencia a la Ley de Vivienda, y ha añadido que esta norma es un paso pero debe ser ensanchada.

Ha lamentado que se quede fuera de la ley la regulación de los alojamiento turísticos, y ha apostado por transformar el modelo turístico para que sea sostenible, ecológico y respetuoso con los derechos laborales.

