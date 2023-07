VÍDEO: Díaz critica el debate Sánchez-Feijóo: "Será un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado"

Acusa a Feijóo de mentir sobre los fijos discontinuos: "No se entera de nada y es una vergüenza para alguien que quiere presidir La Moncloa"

SEVILLA, 9 (OTR/PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado que el debate de este lunes entre los candidatos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, será un "cara a cara de zascas entre dos hombres del bipartidismo que miran al pasado".

Es más, ha remarcado que la política es algo mucho más "serio" que el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, que va a "aportar muy poco al país", para recriminar que no esté presente "la política útil", la España "diversa y plural" y la mejora de la "vida de las mujeres" que defiende Sumar.

Por otro lado, ha acusado al líder del PP de "mentir" sobre los fijos discontinuos para criticar las buenas cifras de empleo y también, haciéndose eco de una reciente entrevista, al proclamar que en España se trabajan menos horas cuando las estadísticas revelan que por primera vez el país llega a los 600 millones de horas laborales efectiva.

De hecho, ha retado a Feijóo a "rectificar", debatir con ella sobre materia laboral y dejar su "cantinela" porque revela que "no se entera de nada" y es una "absoluta vergüenza" en alguien que aspira a llegar a La Moncloa para presidir el país.

Así lo ha trasladado en un acto de campaña este domingo en Sevilla junto a los candidatos de la confluencia de izquierdas por esta circunscripción Fernando Sierra (Sumar), Engracia Rivera (IU) e Isabel Franco (Podemos).

Durante su intervención, Díaz ha recriminado el debate que protagonizarán Sánchez y Feijóo, que es más propio de la década de los 90 y "no mira a la España del futuro y que quiere más derechos", mejores salarios y reducción de la jornada laboral, empleados sin precariedad laboral y mayor sanidad pública, campos donde pivotan precisamente las principales propuestas programáticas de Sumar.

Al hilo, ha citado un artículo del cantante Santiago Auseron para preguntarse si este debate es una muestra de "política sucia", para contestarse a sí misma que no lo sabe pero sí tiene claro que no es útil a la ciudadanía. "Desde luego creo que ese debate de zascas de dos hombres que miran al pasado no representa a nuestro país", ha enfatizado para insistir en que la victoria y remontada del bloque progresista depende del voto decisivo a Sumar.

FEIJÓO ES EL VOTO PARA LAS "ELÉCTRICAS" Y LOS "SEÑORITOS"

Por otro lado, ha insistido en sus ataques a Feijóo para contraponer que el líder popular defiende claramente a las eléctricas, dado que incluso estas compañías piden el voto para él, mientras que Sumar está con la mayoría social, decidida a bajar la factura de la luz, una agencia pública en el sector y a trocear la actividad de las empresas para terminar con el oligopolio actual.

Asimismo, Díaz ha arremetido contra las afirmaciones de Feijóo en una entrevista en 'El Periódico de España' por "no tener ni idea" sobre las estadísticas de horas trabajadas en el país, que han aumento respecto a 2019, y de los datos sobre fijos discontinuos, sobre los que "no sabe qué hacer" y confunde su situación con el campo de los periodos de inactividad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso, y parafraseando al propio Feijóo que manifestaba que mentir en política era algo muy grave, ha pedido que deje de hacerlo sobre los datos de empleo y los fijos discontinuos, porque su posición implica acusar por ejemplo a su compañero de partido y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de falsear datos, pues son las comunidades autónomas las que lo proporcionan.

"¿Su alternativa acaso pasa en Andalucía por tener las actividades estacionales como antes de la reforma laboral con contratos de usar y tirar? Este es el modelo que quiere el señor Feijóo para Andalucía, ya le digo yo que no", ha ahondado.

Luego, ha alertado de que el PP en materia tributaria dice "pocas cosas" pero una de ellas es que va a suprimir el impuesto a las grandes fortunas, que grava patrimonios superiores a los 3 millones de euros.

"Ellos tienen las cosas claras", ha ironizado la candidata de Sumar para exigir a Feijóo que no cuente "milongas" sobre bajar el impuesto del IRPF a las personas con ingresos de hasta 40.000 euros anuales, al replicar que fue el Gobierno de coalición quien lo ha hecho para las rentas inferiores a 21.000 euros, lo que ha beneficiado a 10 millones de trabajadores.

Incluso ha reclamado apoyo para que los "señoritos que no pagan por las herencias", en alusión al impuesto de sucesiones, abonen los impuestos que le corresponden de cara a impulsar la herencia universal de 20.000 euros que propone Sumar, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a formarse o emprender.

VUELVE A CONFRONTAR CON EL PSOE

A su vez, Díaz ha confrontando también contra el PSOE, como lleva haciendo desde el inicio de campaña, al remarcar que su espacio político defendió e impulsó el tope al gas que logró bajar la factura de la luz y que "desde dentro del Gobierno" se les dijo que no se podía hacer y que Europa no lo permitía, algo que luego se demostró que no era cierto con la consolidación de la denominada 'excepción ibérica'.

"Es verdad que nos ha costado mucho sacar cosas en el Gobierno, hemos tardado nueve meses en subir el salario mínimo interprofesional y no era la patronal quien lo impedía, eran nuestro socio", ha afeado a los socialistas a los que advierte también que Sumar no va a permitir alargar la edad de jubilación en el país pese a que el PSOE ve bien abrir ese debate.

Tras solicitar el voto con "grandeza" e "ilusión" a Sumar en Andalucía para la gente a la que el PSOE ha decepcionado durante muchos años, al igual que ahora hace el PP que además a nivel nacional se alía con los "ultras" de Vox que quieren acabar con las autonomías, la vicepresidenta segunda ha reivindicado que su candidatura es "confiable" pues cumplen lo que prometen de forma "tranquila".

Y en su hoja de servicios ha vuelto a citar la reforma laboral, las mejoras en las condiciones para las trabajadoras del hogar, prometiendo para la próxima legislatura reformar y mejorar las condiciones de los trabajadores ante casos de despido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/784644/1/diaz-critica-debate-sanchez-feijoo-sera-cara-cara-zascas-dos-hombres

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06