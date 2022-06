VÍDEO: Díaz carga contra los "beneficios exorbitantes" de las eléctricas: "Ha llegado el momento, tienen que pagar"

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que "ha llegado el momento de cambiar el régimen fiscal en España" y de que las eléctricas paguen para que el pueblo no sea el que soporte la carga fiscal.

"Sabemos bien que la inflación está afectando a todo el mundo y sabemos bien que esto no va de subir y bajar los impuestos, va de quién paga y no paga, y aquí soy clara, creemos que ha llegado el momento que las eléctricas y grandes corporaciones, que están teniendo beneficios exorbitantes, tienen que pagar", ha aseverado Díaz en un acto de campaña de 'Por Andalucía' en Málaga.

En este sentido, Díaz, que ha sido recibida en el acto entre gritos de "presidenta", ha cuestionado que los jefes de las eléctricas digan que "no hay beneficios caídos del cielo". "No es verdad lo que se dice", ha asegurado.

"Basta ya de que sea el pueblo el que soporta la carga fiscal en nuestro país", ha sentenciado, para incidir en que "los que no pagan hoy tienen que arrimar el hombro para que las clases trabajadoras puedan ver mejorar su situación fiscal".

LEY PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Por otro lado, ha avanzado que en "breves días" España tendrá la ley que "mejora la vida de las trabajadoras del hogar", después de que el Pleno del Congreso ratificase el pasado jueves por unanimidad el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras domésticas que, entre otras medidas, obliga a reconocer el paro a las empleadas de este colectivo.

"Vamos a decirles a las mujeres que nos cuidan que van a tener plenitud derechos", ha clamado al respecto. Asimismo, ha indicado que el Gobierno seguirá "mejorando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cambiando la vida de la gente" pese a las diferencias existentes, que ha admitido.

Díaz, que presentará su proyecto político, 'Sumar', el 8 de julio, ha apuntado también que "lo mejor está por llegar" y ha arremetido contra PP y Vox, a los que ve como "las dos caras de la misma moneda".

Además, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga que el actual Ejecutivo no está preparado para gobernar. "Quien no está preparado gobernar es Feijóo, que últimamente no hace mas que crearse líos sobre si mismo. Y cuando llegan al Gobierno lo que hacen es privatizarlo todo y hacer de nuestros servicios público un auténtico negocio", ha afeado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/676617/1/diaz-arremete-contra-beneficios-exorbitantes-electricas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06