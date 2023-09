VÍDEO: El PP denuncia que el PSOE no quiera verse con Feijóo y dice que no puede "mirar a la cara" a sus votantes

Gamarra dice que Sánchez "ha finiquitado" al Partido Socialista y prefiere "echarse en los brazos" del "prófugo" Puigdemont

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este viernes que el PSOE rechace verse con Alberto Núñez Feijóo y prefiera "echarse en los brazos" del "prófugo" Carlos Puigdemont, algo que, a su juicio, evidencia que está "dispuesto a todo" con tal de "poder seguir en el Gobierno". Es más, ha recalcado que "hoy los socialistas no pueden mirar a la cara ni a sus dirigentes históricos, ni a muchos de sus militantes ni a la gran mayoría de sus votantes".

Así se ha pronunciado después de que la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, haya rechazado volver a reunirse con Feijóo antes de la investidura y le haya pedido que no les haga "perder el tiempo". Además, ha culpado al Partido Popular de generar el problema en Cataluña.

Esta semana, el presidente del PP pidió a Sánchez que "recapacite" ante el órdago del expresidente catalán, que exige una ley de amnistía como condición previa para negociar la investidura. Dicho esto, apostó por buscar un "encaje" al "problema territorial" de Cataluña pero en el marco de un pacto de Estado y dentro de la legalidad y propuso una nueva reunión con el PSOE ante del debate de investidura, previsto para los días 26 y 27 de septiembre en el Congreso.

En una declaración grabada que ha difundido el PP, Gamarra ha censurado que el PSOE rechace verse con el PP --Feijóo y Sánchez mantuvieron un encuentro el pasado 30 de agosto-- y ha recalcado que con ello "lo que hace es rechazar reunirse con una mayoría de españoles" que ha votado al Partido Popular en las generales de julio.

"Pedro Sánchez parece haber finiquitado al Partido Socialista. No quiere ni hablar con la mitad de los españoles porque lo que prefiere es echarse en los brazos de un prófugo que le exige la amnistía para poder seguir en el Gobierno", ha aseverado.

DENUNCIA LAS PRISAS DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha afeado a Alegría que sostenga que verse con Feijóo es perder el tiempo y le ha recalcado que "no es perder el tiempo haber ganado las elecciones" ni "haber aceptado la candidatura a la investidura propuesta por el jefe del Estado".

Gamarra ha señalado que el problema es que el PSOE de Sánchez "tiene mucha prisa" por "cerrar cuanto antes un acuerdo con un prófugo de la justicia", con el objetivo de "seguir estando en el poder, aunque sea a cambio de entregar la democracia y el orden constitucional".

"Dicen que no quieren volver a verse con Feijó, los mismos que mandan como mediadora a una vicepresidenta en funciones del Gobierno para reunirse con un prófugo de la justicia. Y con él acordar un nuevo Gobierno", ha exclamado, en alusión a la reunión que el pasado lunes mantuvieron en Bruselas Yolanda Díaz y Puigdemont.

RECUERDA CUANDO DECÍAN QUE LA AMNISTÍA ES INCONSTITUCIONAL

Según Gamarra, no sólo es que no quieran verse con Feijóo, es que "ni tan siquiera quieren escuchar a las voces que desde el propio Partido Socialista les están diciendo que ésa no es una moneda que se pueda entregar", en alusión a las manifestaciones de veteranos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo.

Además, la dirigente del PP ha recordado que en el PSOE tampoco quieren hacer "memoria" de lo que ellos mismos decían hace apenas unos meses en relación a que "una amnistía era inconstitucional y que nunca pagarían ese precio".

"Hoy los socialistas no pueden mirar a la cara, ni a sus dirigentes históricos, ni a muchos de sus militantes actuales, ni a la gran mayoría de sus votantes a las que no les dijeron en la campaña electoral que su voto serviría para amnistiar a aquellos que han puesto en jaque nuestro orden constitucional y que lo que piden a cambio de un apoyo es que se reconozca que España no es una democracia", ha asegurado.

Finalmente, Gamarra ha pedido a Sánchez y su equipo que "no se confundan" porque España "es mucho más que un líder socialista dispuesto a todo por mantenerse en el poder". "España es mucho más fuerte que todos los que quieren acabar con ella y aquí hay un partido, el PP, y hay un líder que siempre estará velando por ese proyecto de democracia y de libertad, por el interés general y por la igualdad entre todos los españoles, a lo que parece que ha renunciado el PSOE con Pedro Sánchez", ha concluido.

