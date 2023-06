VÍDEO: El Consell aprueba una declaración contra el "negacionismo de violencia machista" tras el acuerdo de PP y Vox-.

Reclama al PP que aclare si renovará el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y le acusa de "dar la espalda" a las mujeres

El Consell en funciones ha aprobado este viernes una declaración institucional en la que califica de "inadmisible el negacionismo de la violencia machista" en el acuerdo de gobierno anunciado por Vox y el PP, al tiempo que defiende que "la Comunitat Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para el machismo".

La declaración la ha dado a conocer, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del gobierno autonómico, Aitana Mas, que ha añadido que el acuerdo entre PP y Vox supone que "vamos a involucionar como sociedad" y ha pedido al partido liderado por Carlos Mazón que aclare su posición respecto al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, que debe renovarse en los próximos meses, previsiblemente en septiembre.

En el texto aprobado por el Botànic --que conforman PSPV, Compromís y Unides Podem--, el Ejecutivo denuncia que en los últimos días "se han cruzado líneas rojas" sobre "la respuesta al principal problema que tiene la sociedad valenciana: la violencia machista". Así, se ha referido a la negociación del futuro Consell "dirigida" por un condenado por maltrato a una mujer, en referencia a Carlos Flores, y la posterior publicación del acuerdo de gobierno entre PP y Vox que "silencia" la violencia machista y habla de "violencia intrafamiliar" e "igualdad entre todas las víctimas".

"Por responsabilidad institucional, ética y social, no podemos desproteger a las mujeres que sufren la violencia machista", sostiene el Consell en funciones, antes de recordar a las 1.206 mujeres asesinadas en España en 20 años; las 149 mujeres asesinadas en la Comunitat Valenciana ese mismo periodo y las más de 7.000 denuncias por violencia de género en los juzgados valencianos.

El Botànic subraya que "proteger a cualquier víctima es un imperativo ético para una sociedad decente", "más todavía a las víctimas de un fenómeno despreciable", y recuerda el "apoyo inmenso" de la sociedad a la lucha contra esta lacra, así como el "marco consensuado de respuesta y rechazo del machismo" que se ha construido en las últimas décadas, con acuerdos y avances legales como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, suscrito por 63 representantes de partidos políticos, agentes económicos y sociales, universidades, asociaciones, medios, fuerzas y cuerpos de seguridad y administraciones públicas.

El Consell saliente apela a la alianza política y social "sin banalizar" el machismo ni "integrar sus ideas en las instituciones". Además, lanza un mensaje a la ciudadanía y, en especial, a las mujeres víctimas de violencia: "la Comunitat Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para el machismo. Tiene que seguir siendo una tierra de derechos, respeto e igualdad".

"EL PP HA ASUMIDO EL IDEARIO DE VOX"

Para la portavoz del Consell "es evidente" que el PP ha asumido el ideario de Vox", ha "comprado el marco de la ultraderecha" y "ha dado la espalda" a las mujeres y niños que sufren la violencia de género por "querer tapar" su realidad con el término de 'violencia intrafamiliar'. En esa línea, ha pedido que explique "por qué renuncia a lo que ha defendido a lo largo de muchos años con tal de tener una silla en la Presidencia de la Generalitat".

Mas ha recordado que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género debe renovarse en los próximos meses y que actualmente se está trabajando en mesas de trabajo en las que están participando sindicatos, universidades y otros agentes. Ha criticado que el PP "deje en stand by lo que puede ser una renovación" de ese pacto, lo que supodría una "involución", "salirse" del Acuerdo de Estambul y poner en riesgo los recursos para atender a mujeres y sus hijos.

"Nos preocupa como gobierno y como parte de la sociedad que una de las principales cuestiones que nos golpean como sociedad (...) quede abandonada y apartada", ha manifestado Mas, que insta al PP a que "explique en qué se va a traducir" el acuerdo con Vox y si "corre peligro" el Pacto contra la Violencia de Género. "Nosotros tenemos claro que sí y nos preocupa", ha añadido.

Según ha detallado Mas, en noviembre las entidades firmantes del pacto se reunieron y acordaron por unanimidad su renovación, en un encuentro en el que estuvo presente una diputada del PP en representación del partido. "Hay un cambio de concepto de ese pacto donde dijeron una cosa y ahora que van a gobernar y dicen otra muy diferente", ha señalado, antes de insistir en que los 'populares' "den explicaciones oportunas para saber qué va a pasar" y si "vamos a involucionar de tal manera que quedemos relegados a una sociedad de hace 40 años.

"DECLARACIÓN DE INTENCIONES"

Preguntada por qué dificultades técnicas cree que tendrá el nuevo gobierno de PP y Vox para desarrollar las medidas que han presentado, Aitana Mas ha incidido en que el documento que han dado a conocer "no habla de medidas concretas" ni se puede considerar un acuerdo programático, sino "una declaración de intenciones" con cuestiones "genéricas" que no sabe cómo se materializarán. Así, augura "dificultades de muchos tipos, ideológicas, programáticas y también, obviamente, administrativas".

"El acuerdo nos está diciendo simplemente que vamos a involucionar como sociedad, que vamos a volver al pasado", porque tampoco contempla problemáticas como el cambio climático, ha criticado.

Finalmente, Aitana Mas ha manifestado que las medidas contenidas en el acuerdo le "decepcionan" como valenciana, le "preocupan" como madre pero no le "sorprenden" como diputada, aunque pesaba que cuestiones como la violencia machista o la emergencia climática son "consensos tan presentes en la sociedad" que no pensaba que "ninguna configuración de cualquier nuevo gobierno compuesto por cualquier fuerza política, no interpelara el futuro de nuestros hijos y hijas"..

