VÍDEO: La CIJ ordena a Israel "prendre totes les mesures possibles" per a previndre un genocidi a Gaza

Els jutges, que eviten imposar un alto el foc, insten les autoritats israelianes a garantir l'arribada d'ajuda als gazatíes

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) ha instat les autoritats d'Israel a adoptar "totes les mesures possibles" per a protegir a la població palestina de la Franja de Gaza de presumptes abusos contemplats a la Convenció sobre Genocidi i garantir de manera "urgent" que rep l'ajuda necessària, en una bateria de mesures cautelars que, no obstant això, no implica un cessament immediat de l'ofensiva militar.

La jutgessa Joan I. Donoghue ha exposat en una lectura pública que la CIJ té jurisdicció sobre aquest cas, avalant que Sud-àfrica puga demandar Israel per presumpta violació de la citada convenció i que el litigi puga per tant seguir avant. Donoghue ha incidit que s'està produint una "tragèdia humana" a Gaza i ha confirmat que la CIJ està "profundament preocupada" per l'alt nombre de morts.

De fet, ha exposat algunes de les xifres donades per les autoritats locals, malgrat que no hi haja "verificació independent", i declaracions d'agències de l'ONU per a donar compte de la "devastació" que pateix la Franja des de fa més de cent dies. "La situació dels xiquets a Gaza és especialment desoladora", ha lamentat.

Entre les qüestions que han determinat els jutges en aquesta primera anàlisi, figura que algunes de les acusacions presentades contra Israel entren dins de la Convenció sobre Genocidi i que, conforme a aquest tractat, els palestins tenen dret a una protecció com a grup. Les autoritats israelianes reclamaven l'arxiu immediat de la causa.

Les mesures cautelars, d'obligat compliment, no impliquen un orde directe del cessament dels atacs sobre la Franja de Gaza i són més un exhort per a evitar i perseguir qualsevol abús sobre la població. Plantegen, no obstant això, que Israel haja d'informar a la cort en el termini d'un mes dels passos que ha donat per a complir amb els ordes d'aquest divendres.

ELS ARGUMENTS DE LES PARTS

Sud-àfrica va presentar la seua demanda contra Israel a la fi de desembre, sota la premissa que podia estar cometent-se un "genocidi" a la Franja de Gaza, on ja han mort més de 26.000 persones, segons les dades difoses aquest divendres pel Ministeri de Sanitat gazatí.

A l'espera que el tribunal amb seu a l'Haia es pronuncie en un futur sobre el fons de la qüestió, Pretòria va demanar la imposició de mesures provisionals, i els jutges han coincidit aquest divendres en què la situació a Gaza, que ja és "catastròfica", pot deteriorar-se encara més abans del veredicte final.

Els advocats de Sud-àfrica, que compten amb l'aval de més de 50 països, van posar sobre la taula durant les vistes preliminars no solament les xifres de morts i d'armament utilitzat, sinó també que líders polítics israelians van incórrer en el que van descriure com a "retòrica genocida", per exemple ratllant als palestins de "animals humans". Així mateix, van denunciar la destrucció d'infraestructures civils i el trasllat forçós de població.

Per a Israel, en canvi, es tracta d'una denúncia "infundada", una tesi que comparteix amb el seu principal aliat internacional, els Estats Units. En aquest sentit, la defensa israeliana va acusar Sud-àfrica de presentar una versió "profundament distorsionada" de la realitat i va justificar en fons i forma l'ofensiva, que el Govern de Benjamin Netanyahu segueix sent necessària per a eradicar una "amenaça existencial".

Els advocats que van representar a Israel van al·legar que la guerra era contra Hamàs, que controla Gaza, i "no contra el poble palestí". De fet, van sostindre que els danys als civils és alguna cosa comú en tot conflicte i pot haver resultats "indesitjables", encara que van responsabilitzar a Hamás dels mateixos.

"Sota el pretext d'una acusació de genocidi contra Israel, es demana a aquest tribunal que pose fi als continus atacs d'una organització que persegueix una autèntica agenda genocida", va resumir Tal Becker, assessor jurídic del Ministeri d'Exteriors israelià, durant la seua exposició.

