VÍDEO: Chais Martín, mago del color y maestro graffitero, reivindica su disciplina como arte: "Ya se expone en galerías"

'A todo color' llega a Talavera de la Reina para reivindicar el valor del arte urbano

El artista talaverano Chais Martín, un mago del color y maestro del graffiti, ha reivindicado su disciplina como un arte que "ya se expone en galerías" y que ha cobrado un valor importante en la cultura a lo largo de los años.

Entre muros y colores, el grafitero ha revelado a Europa Press que comenzó haciendo firmas a modo de graffiti a los 17 años. En sus inicios y durante muchos años Martín ha pintado en fachadas y puertas de casas de manera "vandálica", pero en estas acciones siempre ha habido "algo artístico". "Al final, de una acción vandálica que se creó en Nueva York se ha pasado a un producto que se vende en galerías de arte", ha insistido.

PREGUNTA.- Dentro de la disciplina artística que manejas, ¿a qué te dedicas concretamente?

RESPUESTA.- Por un lado me dedico a customizar piezas antiguas, a darles una nueva vida en cuanto a decoración, y por otro lado a hacer murales de graffitis, un trabajo que se basa en decorar zonas que están a pie de calle a la vez que intentamos mandar algún tipo de mensaje. Al final siempre mola que nuestras creaciones digan algo.

P.- Desde que escoges cuál será tu lienzo hasta que realizas la obra artística, ¿cómo es el proceso creativo?

R.- Ficho la pared y tengo que averiguar quién es su dueño para llegar hasta él y venderle el proyecto, que puede ser público o privado. Además, esto conlleva un trabajo previo de creación de bocetos, diseños, pero básicamente lo más complicado es conseguir los permisos.

P.- ¿Cuánto suele durar el proceso de conseguir un permiso de este tipo?

R.- Depende, porque hay veces que llegas al dueño de la pared y te dice que pintes lo que quieras sin problema y otras que no. Si es un trabajo remunerado o hay un encargo, la complicación está en el diseño, ya que puedes acertar a la primera como que pueden pasar uno o dos meses hasta que des en la tecla.

P.- Me hablabas de que encuentras esa pared y la haces tuya, pero ¿se suele dar el caso de que los propietarios de algún espacio inhabilitado o en desuso te contacten a ti para recuperar su atractivo?

R.- Por supuesto. Llevo trabajando cinco años en la empresa Colossus Studio, junto a mis socios Roberto Ramírez y Eva Martínez, y ya nos llaman por el estilo que tenemos y porque han visto trabajos nuestros. Hay mucha gente que nos contacta y nos pide consejo de qué pueden hacer en esa pared, siempre con una idea previa. A partir de ahí, nosotros le damos la vuelta a su idea, la pasamos por nuestro filtro y decoramos sus paredes.

P.- Cuando hablamos de perfiles privados que contratan vuestros servicios, ¿en qué tipos de espacios soléis trabajar con Colossus Studio?

R.- Hacemos de todo. Es decir, decoramos tiendas, hacemos logotipos en las fachadas o decoramos simplemente. Sí, cualquier cosa que se le ocurra al cliente o que se nos ocurra a nosotros

P.- Vuestros perfiles de Instagram --@chais_martin1 y @colossus_studios--, os sirven de escaparate para mostrar todos los murales en los que trabajáis. En ellas he podido observar que habéis llevado a cabo diferentes iniciativas y proyectos en la provincia de Toledo, ¿podrías mencionar alguno?

R.- Hemos hecho un proyecto con el Centro de la Mujer de Calera y Chozas que consiste pintar un muro en ocho pueblos diferentes de los alrededores de la localidad, entre los que se encuentran Parrillas, Navalcán, Calera y Chozas, Alberche, Velada, Aldeanueva de San Bartolomé y Lagartera. Eso nos ha abierto bastantes puertas.

P.- Cuéntame un poco más de este proyecto

R.- Se llama 'Mujeres en la ciencia' y trata de dar luz a mujeres que han tenido protagonismo en la ciencia, pero que por una cosa u otra han sido eclipsadas por el mero hecho de ser mujeres y sus títulos a lo mejor se los han dado a los maridos. Es un proyecto que ha tenido como prioridad dar visibilidad a las mujeres que han formado parte de la ciencia a lo largo de la historia. Para llevarlo a cabo, el Centro de la Mujer nos dio unos textos y unas mujeres científicas. Con esto, nosotros hemos hecho la ilustración y la caligrafía.

P.- A parte de esta iniciativa, ¿habéis formado parte de algún otro proyecto social?

R.- Por supuesto. Por ejemplo, en el 8-M siempre he intentado echar una mano y estar ahí. Cuando me llaman de algún colectivo o de algún movimiento social, sea pagado o gratis, intento colaborar. Me gusta que mis muros tengan sentido.

P.- ¿Crees que esta manera de echar una mano a los pequeños colectivos con tu arte tiene un impacto en la sociedad?

R.- Sí, de hecho el mural que hicimos de sororidad en Talavera de la Reina fue muy impactante. Había mucha gente que no sabía lo que significaba esa palabra. A niños pequeños e incluso gente mayor o gente como nosotros, que no sabían lo que significaba la palabra, les ha abierto ese conocimiento y al final se agradece.

P.- A parte de Roberto Ramirez, tu socio en Colossus Studio, ¿sueles trabajar con más artistas locales o sueles hacer tus obras solo?

R.- No, por ejemplo, tengo un mural con Clara de Guillem (@claradeguinesguillem), que es ilustradora; y trabajo con un colega de Madrid que le llamamos Fumomiles. Además, tengo a mi equipo de grafitti con mi hermano y dos colegas.

P.- Como artista talaverano y teniendo en cuenta que conoces a personas de la región que se mueven en torno a esta disciplina, ¿cómo es la vida de un artista urbano en la región en cuanto a oportunidades laborales y a economía?

R.- A día de hoy creo que se nos valora más. De un tiempo a esta parte, la gente que hacemos graffitis y murales cobramos por ello y está mejor visto, de hecho, estás pintando en la calle y la gente se para, te saluda y te dice: qué bonito lo estás dejando. Sin embargo, sigue faltando mucho por valorar el oficio y es súper complicado porque al final tienes que pagar un autónomo y no tienes nada seguro. Yo no sé si voy a llegar a final de mes y se hace muy complicado, porque no tengo un sueldo mensual.

FESTIVAL 'A TODO COLOR'

P.- Este sábado, en Talavera de la Reina, ha tenido lugar un encuentro de artistas urbanos, ¿con qué objetivo?

R.- Es un festival organizado en colaboración con la empresa Max Color de Talavera, que trataba de juntar artistas urbanos, ya vengan del graffitti o no, con un fin solidario. Este año se destinarán los beneficios a la Asociación de Familias Monoparentales-Criasol Talavera. Nos juntamos un montón de colegas a pintar sin ningún tipo de norma y ningún tipo de filtro, o sea que será de manera totalmente libre.

Además, en el patio también ha habido un pequeño mercadillo, con ocho puestos, en los que artesanos de la zona han vendido sus productos. La finalidad es darles visibilidad y, aunque no tengan nada que ver con el mundo del arte urbano, está guay tener ese extra de arte.