VÍDEO: C-LM estudiará el próximo jueves eliminar restricciones y tomará decisiones "liberadoras"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el próximo jueves, 23 de septiembre, se reunirá de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno para "tomar un salto en la liberación de la vida adaptada a la situación actual de la pandemia", en donde se empezaran a eliminar restricciones que actualmente están en vigor.

Así lo ha avanzado este viernes el presidente del Ejecutivo regional, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse con el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, marco en el que ha asegurado que el Gobierno regional, una vez pase el Consejo Interterritorial de sanidad que se celebrará el próximo miércoles, estará en condiciones de "poder tomar una decisión ampliamente liberadora".

En este sentido, García-Page ha indicado que esta liberalización se tomará "con la prudencia de saber que hay que mantener algunas medidas y cautelas", avisando de que esto no es una invitación "al todo vale", sino medidas "proporcionadas a la situación que no está dando la batalla, en la que claramente vamos ganando a pesar del dolor que nos ha provocado".

El titular del Gobierno castellanomanchego ha subrayado que no va a exigir a los ciudadanos "más sacrificios de los que sean necesarios", y ha recordado que la campaña de vacunación "está yendo muy bien", al tiempo que ha destacado que los colectivos más jóvenes ya se está inoculando con más velocidad, y muestra una incidencia diferente.

Preguntado por los medios sobre si se planteará en ese Consejo de Gobierno ampliar aforos y permitir consumición en barra como están haciendo otras comunidades, García-Page ha señalado que están estudiando decisiones "en esa dirección".

"Hoy por hoy estamos sobrepasando muy bien unas fechas peligrosas en términos de virus como son las fiestas patronales de agosto y septiembre", ha aseverado el presidente, que hablado de cambiar el sistema de análisis del virus.

En este sentido, el dirigente regional ha asegurado que se va a plantear "sin tardar" que no sea tan importante la incidencia, que no deja de ser un dato más hacia dentro del sistema sanitario, sino que se midan las consecuencias "en términos de fallecimientos y hospitalizaciones". "Son ya muchos meses que el virus no está estorbando ni perturbando el Sescam y estamos pudiendo atender todo", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha asegurado ser "consciente" de que hay una demanda social importante para que se vuelva al sistema de atención primaria previa al COVID, asunto que se va a hacer "a no más tardar".

"Para notros esta atención es prioritaria, y volverá a una situación de máxima presencialidad, al margen de que se pueda hacer también consultas telefónicas. Queremos volver al nivel previos al COVID-19 en muy poco tiempo", ha subrayado.

Por tanto, esta vuelta a la máxima presencialidad en la Atención Primaria se planteará "de manera decisiva en un Consejo de Gobierno, por lo que será obligatorio cumplir con estas acciones".

