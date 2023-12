VÍDEO: C-LM aplaude la seriedad de PP y PSOE con el nuevo Estatuto y apunta a darlo por cerrado en el primer semestre

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha puesto en valor el trabajo que los grupos parlamentarios de PSOE y PP están llevando a cabo en la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía, unas conversaciones en las que no están contando con Vox, tercera fuerza parlamentaria de la región.

En una entrevista con Europa Press, ha señalado que el primer semestre de 2024 puede ser el plazo en el que una primera versión vea la luz, y toda vez que supere ese primer trámite, "toda la sociedad de Castilla-La Mancha podrá participar".

Un nuevo texto necesario según Padilla, toda vez que la región "viene de 40 años de desarrollo autonómico en el que ha crecido de manera excepcional".

Pero, ahora, "ha llegado el momento de ampliar los límites del crecimiento para permitir un desarrollo como región en todos los ámbitos".

Y todo con un texto que "consolide servicios, igualdad" y recoja el "reclamo permanente del derecho al agua, algo primordial" para Castilla-La Mancha.

CONVERSACIONES SIN VOX

Ha abundado en el extremo de que Vox no esté participando en estas reuniones previas, justificando que "es difícil hablar con alguien que no quiere hablar contigo".

"Vox, que sí que ha decidido entrar en las Cortes a pesar de estar en contra del Estado de las Autonomías, no participa en actos institucionales, que es importante. No participan ni en la elaboración de los presupuestos. Es un partido de ultraderecha que ni cree en las autonomías ni se ha sentado a trabajar, y es difícil negociar un Estatuto con alguien que no quiere", ha apuntado.

En todo caso, "el hueco no se le niega a nadie", y el Gobierno regional "no se niega a hablar con nadie"; pero la idea es que, tras negociar con el PP, "cuando haya un documento consensuado, toda la sociedad de Castilla-La Mancha pueda participar".

Aunque desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page "se está encima de las conversaciones", la negociación tiene que ser "de los grupos parlamentarios", y tanto PSOE como PP lo están abordando "con mucha seriedad".

"Estoy segura de que ese acuerdo llegará en 2024, más en la primera mitad", ha dicho Padilla, que da por hecho que con este acuerdo blindado desde las Cortes regionales, el trámite posterior en el Congreso de los Diputados se solvente por la vía rápida con una mayoría que "está garantizada".

UNOS PRESUPUESTOS "DETERMINANTES"

Dentro de las normas importantes a aprobar para el desarrollo de la legislatura, Padilla ha puesto el acento en la reciente aprobación de los presupuestos generales para 2024, "determinantes para desarrollar el proyecto de García-Page en esta legislatura".

Con un total de 12.470 millones de euros y "más de 8.000 a las políticas sociales", además de 1.400 más para blindar agricultura y ganadería y 500 más "para políticas activas de empleo".