VÍDEO: Bolaños pide a PP "sumarse al consenso" de la Ley de Amnistía tras "el respaldo absoluto" de Comisión de Venecia

Defiende que "se abre en Cataluña una nueva etapa de convivencia y acuerdos con la que mirar al futuro sin rescoldos del pasado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al PP que "se sume al consenso" de la Ley de Amnistía y "reconozca sus bondades", tras "el respaldo absoluto y rotundo" de la Comisión de Venecia a la norma aprobada en el Congreso español.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Bilbao para referirse a las conclusiones de la Comisión de Venecia respecto a la Ley de Amnistía, Bolaños ha censurado por contra "las mentiras, tergiversaciones y falsedades que ha intentado verter" el Partido Popular.

Según ha asegurado, la Comisión de Venecia avala la Ley Amnistía y es absolutamente clara", y ha defendido que en sus conclusiones asevera que "es una herramienta política y constitucional que sirve para superar conflictos políticos, que no afecta al principio de igualdad entre españoles porque su fin es lícito y que no afecta a la separación de poderes".

Pese a las críticas de los 'populares', el ministro, que ha resaltado que el informe hoy conocido "sigue las mismas líneas" que ya establecía el borrador anunciado días atrás, ha agradecido al Senado y al PP que hayan pedido un informe "que avala de manera rotunda que pueda existir una Ley Amnistía en España para buscar la reconciliación en Cataluña".

En este sentido, también ha subrayado que el informe no considera "necesaria una reforma constitucional" para aprobar esta norma que "va a servir para normalizar la situación política, institucional y social" catalana.

"Ya no hay ninguna duda; ya no lo dice el PSOE, ya no lo dice el Gobierno, ya lo dice Europa. No es necesaria una reforma constitucional, sirve una ley orgánica para aprobar la Ley de Amnistía", ha añadido.

Respecto a la reclamación de la Comisión de Venecia de un "mayor consenso", Bolaños ha afirmado que "ojalá" este se diera y "fuera mayor para aprobar la ley". "Ahora que la Comisión de Venecia dice que es constitucional y hay multitud de países que han aprobado leyes de amnistía que sirven para la reconcialización y para superar conflictos políticos graves, como el sufrido en Cataluña, animamos a que el PP haga caso y se sume al consenso", ha enfatizado.

Por todo ello, ha emplazado al PP a que, ahora que la Ley de Amnistía tiene que pasar su tramitación por el Senado --donde los populares tienen mayoría absoluta-- se sume y amplíe "ese gran consenso" y haga "lo que ya reconoce el señor Feijóo en privado, cuando dice que estudia distintos instrumentos como los indultos y amnistías".

"Que lo que van a hacer dentro de unos años lo hagan ahora. Que reconozcan las bondades de la ley", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que "se abre en Cataluña una nueva etapa de convivencia y acuerdos con la que mirar al futuro sin rescoldos del pasado".

No obstante, Bolaños ha advertido que, "viendo los antecedentes", al Partido Popular "le cuesta llegar a los consensos", aunque ha defendido que, "dentro de unos años" cuando se mire "con perspectiva" la ley, "todo el mundo reconocerá que es un paso decisivo para lograr la convivencia y reconciliación en Cataluña, entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles".

"LLEGARÁ TARDE"

A su entender, el PP "llegará tarde, como llega siempre, pero dirán que fue una gran victoria de la democracia". "Que lo hagan ya y adelanten unos años lo que sin duda reconocerán: que es una ley útil".

Por último, y en relación a la interpretación opuesta realizada por la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo respecto al dictamen de la Comisión de Venecia, Bolaños ha acusado a los populares de difundir un documento lleno de "falsedades y tergiversaciones". "Lo que debería hacer la derecha es comprender la utilidad de la ley y sumarse a ese gran consenso", ha reiterado.

